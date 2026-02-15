Ne dopustite da vas razvedravanje zavara: Pogledajte kakvo nas vrijeme očekuje

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će prije podne biti umjereno oblačno vrijeme, a popodne se očekuje novo naoblačenje sa padavinama.

Jutro će biti pretežno vedro uz promjenljivu oblačnost i hladno uz mraz, , saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom popodneva naoblačenje sa sjeverozapada donijeće kišu i susnježicu u nižim, a snijeg u višim predjelima.

Uveče i tokom noći padavine će slabiti i prestati u većini predjela, osim na istoku, gdje će padati snijeg uz blagi porast snježnog pokrivača u višim predjelima.

Vjetar će biti slab do umjeren, južni ili promjenljiv.

Minimalna temperatura vazduha biće od minus sedam do minus dva, a maksimalna od četiri do osam, na jugu do 11 stepeni Celzijusovih.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda danas je u Republici Srpskoj i FBiH pretežno oblačno vrijeme, sa kišom u nižim predjelima i snijegom u višim.

Temperatura vazduha u 13.00 časova: Bjelašica minus osam, Mrakovica minus tri, Sokolac minus jedan, Čemerno, Ivan Sedlo i Tuzla nula, Doboj, Bijeljina, Prijedor i Sarajevo jedan, Banjaluka dva, Gacko tri, Višegrad šest, Bileća osam, Trebinje devet, te Mostar 11 stepeni Celzijusovih.