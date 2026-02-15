Ekipe zimske službe pravovremeno reagovale, kolovozi čisti

15.02.2026
12:43
Komentari:1
Ekipe zimske službe angažovane na čišćenju dionica auto-puteva u Republici Srpskoj pravovremeno su reagovale, tako da na kolovozima nema ugaženog snijega, a saobraćaj se odvija bez zastoja i problema, saopšteno je iz preduzeća "Autoputevi Republike Srpske".
Iz ovog preduzeća napominju da su kolovozi mokri, a budući da je najavljena i nešto niža temperatura vazduha, vozačima se savjetuje maksimalan oprez, te pridržavanje saobraćajne signalizacije i preporučene brzine kretanja.
U Republici Srpskoj danas je biti oblačno sa kišom koja prelazi u snijeg, a u višim predjelima očekuje se formiranje snježnog pokrivača oko 10 centimetara.
