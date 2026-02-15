Logo
Large banner

Ekipe zimske službe pravovremeno reagovale, kolovozi čisti

15.02.2026

12:43

Komentari:

1
Екипе зимске службе правовремено реаговале, коловози чисти
Foto: Ustupljena fotografija

Ekipe zimske službe angažovane na čišćenju dionica auto-puteva u Republici Srpskoj pravovremeno su reagovale, tako da na kolovozima nema ugaženog snijega, a saobraćaj se odvija bez zastoja i problema, saopšteno je iz preduzeća "Autoputevi Republike Srpske".

Iz ovog preduzeća napominju da su kolovozi mokri, a budući da je najavljena i nešto niža temperatura vazduha, vozačima se savjetuje maksimalan oprez, te pridržavanje saobraćajne signalizacije i preporučene brzine kretanja.

Виктор Орбан

Svijet

Orban: Brisel je izvor opasnosti

U Republici Srpskoj danas je biti oblačno sa kišom koja prelazi u snijeg, a u višim predjelima očekuje se formiranje snježnog pokrivača oko 10 centimetara.

Podijeli:

Tagovi :

auto put

Snijeg

Komentari (1)
Large banner

Pročitajte više

Прија се саплела, па пала на бини током концерта: ''Добро сам звизнула''

Scena

Prija se saplela, pa pala na bini tokom koncerta: ''Dobro sam zviznula''

4 h

0
Цвијановић: Нека нам величанствени подвизи из прошлости буду трајна инспирација и путоказ за будућност

Republika Srpska

Cvijanović: Neka nam veličanstveni podvizi iz prošlosti budu trajna inspiracija i putokaz za budućnost

4 h

0
Радан Остојић

Republika Srpska

Ostojić: Institucije BiH i EU da reaguju na veličanje fašističkih ideologija

4 h

5
Огласио се отац младића који је страдао у Сарајеву: ''Туга до неба''

Društvo

Oglasio se otac mladića koji je stradao u Sarajevu: ''Tuga do neba''

4 h

0

Više iz rubrike

Огласио се отац младића који је страдао у Сарајеву: ''Туга до неба''

Društvo

Oglasio se otac mladića koji je stradao u Sarajevu: ''Tuga do neba''

4 h

0
Снијег

Društvo

Snijeg zabijelio BiH, saobraćaj otežan

6 h

0
Метеоролози издали хитно упозорење: Не крећите на пут

Društvo

Meteorolozi izdali hitno upozorenje: Ne krećite na put

7 h

0
Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil

Ekonomija

Ko plaća najskuplje gorivo u regionu?

8 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

04

Srbi u suzama i strahu zbog otetih crkava i grobova predaka

17

00

Snijeg je pao na Sretenje: Evo šta to znači

16

42

Dvije godine bila zarobljena: Svjedočenje žene koja je preživjela Epstajna

16

41

Vesna rodila osam sinova i kćerku: Žene je pitaju jedno

16

25

Učesnica "Zadruge" daje popust na sajtu za odrasle

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner