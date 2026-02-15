Sahranjen mladić koji je stradao u tramvajskoj nesreći u Sarajevu

U nedjelju, 15. februara, u Brčkom je održan posljednji ispraćaj tragično nastradalog Erdoana Morankića.

Dvadesettrogodišnji student Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu je smrtno stradao u tramvajskoj nesreći koja se desila u četvrtak, 12. februara, u centru Sarajeva, kada je tramvaj iskočio iz šina i zabio se u tramvajsku stanicu. Još četiri osobe su povrijeđene.

Dženaza-namaz mladom Erdoanu Morankiću je klanjana poslije podne-namaza u 12:25 sati ispred džamije na Ivicama. Sahrana je obavljena na groblju Meraje u Brčkom, nakon dženaza-namaza.

Od ranih jutarnjih sati na pomenute dvije lokacije počeo je da pristiže, ne samo veliki broj građana Brčkog, već i iz svih dijelova Bosne i Hercegovine koji su se odlučili da kažu posljednje zbogom jednom tragično oduzetom mladom životu.

Među njima su i Erdoanove kolege, studenti i prijatelji. Oni su se najprije okupili na komemoraciji u Domu kulture u Brčkom.

Iza Erdoana (23) su ostali otac Arman, majka Edina, brat Ardijan, djedovi, bake, tetka, stric i ostala mnogobrojna porodica i prijatelji.

Nakon tramvajske nesreće uhapšen je vozač tramvaja Adnan Kasupović, za kojeg je Tužilaštvo Kantona Sarajevo predložilo jednomjesečni pritvor, a konačnu odluku bi trebalo da donese Kantonalni sud u Sarajevu.