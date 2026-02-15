Orban: Brisel je izvor opasnosti

Izvor:
SRNA
15.02.2026
12:34
Komentari:0
Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da oni koji vole slobodu ne treba da se plaše Istoka, već Brisela koji je izvor opasnosti.
"Moramo da se naviknemo na ideju da oni koji vole slobodu ne treba da se plaše Istoka, već Brisela i da svoje zabrinute oči usmjere ka Briselu", objavio je Orban na "Iksu".
On je dodao da je kritikovanje ruskog predsjednika Vladimira Putina primitivno i neozbiljno.
"Brisel je, međutim, opipljiva stvarnost i direktan izvor opasnosti", zaključio je mađarski premijer.
