Logo
Large banner

Napad nožem u autobusu, više povrijeđenih

15.02.2026

17:55

Komentari:

0
Напад ножем у аутобусу, више повријеђених
Foto: Unsplash

Nekoliko ljudi je zadobilo povrede od uboda nožem poslije rasprave u autobusu u gradu Vupertalu na zapadu Njemačke, saopštila je policija.

U saopštenju se navodi da su dvije grupe ljudi u autobusu, koji su učestvovali u karnevalu, počele da se raspravljaju nešto prije ponoći u subotu, a svađa je na kraju prerasla u nasilje, prenosi danas Dojče vele.

Vozač je zaustavio autobus i pozvao policiju, koja je uhapsila 19-godišnjeg mladića pod sumnjom da je ranio troje ljudi nožem, prenosi Tan‌jug.

илу-лав-лавови-22102025

Nauka i tehnologija

Istraživanje pokazalo: Lavovi živjeli na teritoriji Japana

Povređeni su prevezeni u bolnicu.

Mediji su prenijeli da je osumnjičeni, koji je navodno od ranije poznat policiji, odveden na psihijatrijsko liječenje nakon što je postao nasilan u policijskom pritvoru.

Podijeli:

Tagovi :

napad nožem

Njemačka

autobus

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Џефри Епстајн

Svijet

Dvije godine bila zarobljena: Svjedočenje žene koja je preživjela Epstajna

4 h

0
Сијарто: Кијев и даље блокира испоруке нафте Мађарској

Svijet

Sijarto: Kijev i dalje blokira isporuke nafte Mađarskoj

6 h

0
Тинејџер убијен, а двојица рањена у нападу ножем

Svijet

Tinejdžer ubijen, a dvojica ranjena u napadu nožem

6 h

0
Марија Захарова

Svijet

Zaharova o Zelenskom: Neonacista koji je uništio svoju vojsku nešto govori Orbanu

7 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

00

Poplave Sjevernoj Makedoniji, u toku hitne intervencije

20

37

Spektakularna pljačka stotina miliona evra koju niko nije primijetio

20

20

Pola najvećeg banjalučkog naselja bez vode

20

14

Sijarto: Sukob u Ukrajini u fokusu Rubiove posjete

20

11

Ponovo idu blokade: EU odbila sve prijedloge prevoznika sa Balkana

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner