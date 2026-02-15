Napad nožem u autobusu, više povrijeđenih

Nekoliko ljudi je zadobilo povrede od uboda nožem poslije rasprave u autobusu u gradu Vupertalu na zapadu Njemačke, saopštila je policija.

U saopštenju se navodi da su dvije grupe ljudi u autobusu, koji su učestvovali u karnevalu, počele da se raspravljaju nešto prije ponoći u subotu, a svađa je na kraju prerasla u nasilje, prenosi danas Dojče vele.

Vozač je zaustavio autobus i pozvao policiju, koja je uhapsila 19-godišnjeg mladića pod sumnjom da je ranio troje ljudi nožem, prenosi Tan‌jug.

Povređeni su prevezeni u bolnicu.

Mediji su prenijeli da je osumnjičeni, koji je navodno od ranije poznat policiji, odveden na psihijatrijsko liječenje nakon što je postao nasilan u policijskom pritvoru.