Dvije godine bila zarobljena: Svjedočenje žene koja je preživjela Epstajna

Preživjela žrtva Džefrija Epstajna, Džulijet Brajant, rasplakala se tokom potresnog intervjua dok je opisivala trenutke za koje je vjerovala da bi mogli da je koštaju života - dok je bila seksualno zlostavljana u privatnom avionu osuđenog pedofila.

Kako je ispričala, Epstajn je počeo da je "prisilno dodiruje između nogu" svega nekoliko sekundi nakon poletanja njegovog ozloglašenog aviona, poznatog kao "Lolita Ekspres".

U avionu tipa Boeing 727–100 nalazile su se i žene koje su radile za finansijera, a koje su, prema njenim riječima, prisustvovale napadu i smijale se dok se zlostavljanje odvijalo.

U emotivnom razgovoru za Sky News, Džulijet je rekla da je u jednom trenutku shvatila u kakvoj se opasnosti nalazi:

"Uspjela sam samo da pomislim - ovi ljudi bi mogli da me ubiju. Tada sam shvatila da moram da budem ljubazna i prijateljski nastrojena, jer sam bila u ozbiljnoj opasnosti", rekla je kroz suze.

Prisjećajući se prvog susreta sa Epstajnom, navela je da ju je pozvao da sJedne pored njega, što je za tada dvadesetogodišnju studentkinju i modela u usponu bila izuzetno zbunjujuća i zastrašujuća situacija.

Sa Epstajnom se prvi put srela u Kejptaunu u septembru 2002. godine, kada je boravio u Južnoj Africi u društvu bivšeg američkog predsjednika Bila Klintona. Već tri nedjelje kasnije, prebačena je iz Južne Afrike u Njujork, uvjerena da joj se ostvaruju snovi nakon što joj je ponudio pomoć u pokretanju manekenske karijere.

Nedugo po sletanju u Njujork, odvezena je na aerodrom Teterboro u Nju Džersiju, gdje joj je rečeno da putuje na Karibe - na Epstajnovo privatno ostrvo. Tamo joj je, kako tvrdi, oduzet pasoš, a naredne dvije godine bila je zarobljena i više puta silovana od strane Epstajna. Navela je da nije bila primoravana na odnose sa drugim muškarcima.

Kako tvrdi, Epstajn joj je ponudio 2.000 dolara da za njega vrbuje druge djevojke, kao i 4.000 dolara mjesečno kako bi ostala uz njega - što je odbila jer, kako kaže, "nije željela da bude u njegovoj blizini".

Njene neizmenjene imejl-prepiske sa Epstajnom dio su najnovijeg paketa dokumenata koje je objavilo američko Ministarstvo pravde, a iz kojih se vidi da su ostali u kontaktu sve do 2017. godine. Džulijet tvrdi da mu je poruke slala u trenucima kada je bila pod dejstvom alkohola ili tokom psihičkih slomova.

Prema dostupnim manifestima, zabilježeno je oko 90 letova ka britanskim aerodromima na kojima su se, kako se sumnja, nalazile i žrtve trgovine ljudima. Bivši britanski premijer Gordon Braun pozvao je Metropoliten policiju da ispita da li je na teritoriji Velike Britanije došlo do krivičnih djela povezanih sa trgovinom ljudima.

Avion sa serijskim brojem N908JE korišćen je prvenstveno za prevoz mladih žrtava između Epstajnovih luksuznih nekretnina u Njujorku, na Američkim Devičanskim Ostrvima i u Palm Biču na Floridi, ali je više puta sletao i na manje britanske aerodrome u blizini kraljevskih rezidencija u Engleskoj i Škotskoj.

Iako su letovi formalno vođeni kao poslovni, unutar luksuzno opremljene letjelice, prema svjedočenjima, žrtve su bile primoravane na seksualne radnje.

Epstajn je 2008. godine priznao krivicu za podvođenje maloljetnice, dok je 2019. godine preminuo u zatvoru u Njujorku, gdje je čekao suđenje po optužbama za trgovinu ljudima u svrhu seksualne eksploatacije, prenosi Ona.telegraf.