Eksplozija u kompleksu Ambasade SAD u Oslu, hitno se oglasila policija

Izvor:
SRNA
08.03.2026
08:17
Komentari:0
U kompleksu Abasade SAD u Oslu dogodila se eksplozija koja je nanijela manju štetu, ali nema povrijeđenih, saopštila je norveška policija.
U saopštenju se navodi da se detonacija dogodila na ulazu u konzularni dio. Nisu pronađene druge eksplozivne naprave u tom području.
"Istraga je obavljena na licu mjesta uz pomoć pasa, dronova i helikoptera. Tragamo za jednim ili više potencijalnih počinilaca", dodaje se u saopštenju.
Eksplozija je odjeknula u zapadnom dijelu Osla oko 1.00 čas iza ponoći, a dim se podigao iz tog područja, rekli su očevici.
Dva policijska tehničara u bijelim kombinezonima kasnije su viđena dok rade na licu mjesta.
