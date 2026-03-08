Eksplozija u kompleksu Ambasade SAD u Oslu, hitno se oglasila policija

U kompleksu Abasade SAD u Oslu dogodila se eksplozija koja je nanijela manju štetu, ali nema povrijeđenih, saopštila je norveška policija.

U saopštenju se navodi da se detonacija dogodila na ulazu u konzularni dio. Nisu pronađene druge eksplozivne naprave u tom području.

"Istraga je obavljena na licu mjesta uz pomoć pasa, dronova i helikoptera. Tragamo za jednim ili više potencijalnih počinilaca", dodaje se u saopštenju.

Eksplozija je odjeknula u zapadnom dijelu Osla oko 1.00 čas iza ponoći, a dim se podigao iz tog područja, rekli su očevici.

Dva policijska tehničara u bijelim kombinezonima kasnije su viđena dok rade na licu mjesta.