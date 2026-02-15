Sijarto: Kijev i dalje blokira isporuke nafte Mađarskoj

Naftovod "Družba" je tehnički spreman za rad, ali nafta ne teče iz Rusije u Mađarsku zbog političke odluke ukrajinskog rukovodstva, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.

Komentarišući izvještaje o obustavi isporuka nafte Slovačkoj i Mađarskoj preko ukrajinske teritorije, Sijarto je napomenuo da "naftovod `Družba` nije oštećen kao rezultat najnovijih udara".

"Oštećenje infrastrukture oko naftovoda ne ometa njegov rad. Tehnički, on je spreman da nastavi isporuke. Postoji samo politički razlog za ometanje njegovog rada", rekao je Sijarto Radiju "Košut".

Sijarto je ranije optužio ukrajinskog predsjednika Vladimira Zelenskog da je naredio blokiranje isporuka nafte Mađarskoj iz Rusije preko naftovoda "Družba" da bi stvorio teškoće mađarskim vlastima uoči parlamentarnih izbora.