Logo
Large banner

Sijarto: Kijev i dalje blokira isporuke nafte Mađarskoj

Izvor:

SRNA

15.02.2026

14:32

Komentari:

0
Сијарто: Кијев и даље блокира испоруке нафте Мађарској
Foto: ATV

Naftovod "Družba" je tehnički spreman za rad, ali nafta ne teče iz Rusije u Mađarsku zbog političke odluke ukrajinskog rukovodstva, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.

Komentarišući izvještaje o obustavi isporuka nafte Slovačkoj i Mađarskoj preko ukrajinske teritorije, Sijarto je napomenuo da "naftovod `Družba` nije oštećen kao rezultat najnovijih udara".

Аднан Касаповић

BiH

Vozač tramvaja smrti pušten na slobodu: U zagrljaju građana

"Oštećenje infrastrukture oko naftovoda ne ometa njegov rad. Tehnički, on je spreman da nastavi isporuke. Postoji samo politički razlog za ometanje njegovog rada", rekao je Sijarto Radiju "Košut".

Sijarto je ranije optužio ukrajinskog predsjednika Vladimira Zelenskog da je naredio blokiranje isporuka nafte Mađarskoj iz Rusije preko naftovoda "Družba" da bi stvorio teškoće mađarskim vlastima uoči parlamentarnih izbora.

Podijeli:

Tagovi :

Peter Sijarto

Mađarska

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Уна Чолић се огласила по први пут након бомбашког напада

Scena

Una Čolić se oglasila po prvi put nakon bombaškog napada

2 h

0
Медвједица Дуња изашла да прошета: Да ли је то крај зиме?

Srbija

Medvjedica Dunja izašla da prošeta: Da li je to kraj zime?

2 h

0
Возачу трамваја смрти није одређен притвор: Одлука дочекана овацијама

BiH

Vozaču tramvaja smrti nije određen pritvor: Odluka dočekana ovacijama

2 h

0
Почела Сретењска академија, присуствују званичници Српске

Srbija

Počela Sretenjska akademija, prisustvuju zvaničnici Srpske

2 h

0

Više iz rubrike

Тинејџер убијен, а двојица рањена у нападу ножем

Svijet

Tinejdžer ubijen, a dvojica ranjena u napadu nožem

2 h

0
Марија Захарова

Svijet

Zaharova o Zelenskom: Neonacista koji je uništio svoju vojsku nešto govori Orbanu

3 h

0
Полиција аутомобил Италија

Svijet

Pronađena bomba u blizini olimpijske skakaonice

3 h

0
Амазонији, преврнуо се брод

Svijet

Prevrnuo se turistički brod: Ima mrtvih, među njima djevojčica

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

04

Srbi u suzama i strahu zbog otetih crkava i grobova predaka

17

00

Snijeg je pao na Sretenje: Evo šta to znači

16

42

Dvije godine bila zarobljena: Svjedočenje žene koja je preživjela Epstajna

16

41

Vesna rodila osam sinova i kćerku: Žene je pitaju jedno

16

25

Učesnica "Zadruge" daje popust na sajtu za odrasle

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner