Počela Sretenjska akademija, prisustvuju zvaničnici Srpske

15.02.2026

14:21

Почела Сретењска академија, присуствују званичници Српске
Foto: ATV

Sretenjska akademija povodom obilježavanja Dana državnosti Srbije počela je u Kragujevcu u prisustvu zvaničnika Srbije i Republike Srpske.

Akademiji, između ostalih, prisustvuju predsjednici Skupštine Srbije Ana Brnabić, predsjednik Vlade AP Vojvodine Maja Gojković, ministri u Vladi Srpske Željko Budimir, Radan Ostojić, Goran Selak, Petar Đokić i Senka Jujić, te politički predstavnici srpskog naroda u Sjevernoj Makedoniji i Crnoj Gori.

Državna svečanost povodom obilježavanja Dana državnosti Srbije održana je prethodno u Orašcu, a predvodili su je premijeri Srbije Đuro Macut i Republike Srpske Savo Minić.

Ротација полиција

Svijet

Tinejdžer ubijen, a dvojica ranjena u napadu nožem

Sretenje se pod sloganom "Sabornost i ponos" kao Dan državnosti obilježava u Srbiji i Republici Srpskoj u skladu sa Deklaracijom sa Svesrpskog sabora.

Obilježavanje Sretenja u Republici Srpskoj organizovano je u protekla dva dana u Banjaluci i Višegradu.

Sretenje se obilježava kao Dan državnosti u znak sjećanja na 15. februar 1804. godine kada je pod vođstvom vožda Karađorđa podignut Prvi srpski ustanak protiv osmanlija i na isti dan 1835. godine kada je u Kragujevcu usvojen prvi ustav Kneževine Srbije, poznat kao Sretenjski ustav.

