Fudbaler brutalno pretukao Katarinu: Mama, ne mogu više...

Katarina V. (25) koja je brutalno pretučena u četvrtak rano ujutro u Kikindi, u razgovoru za "Blic" je otkrila da je još uvijek izuzetno uznemirena zbog svega što joj se dogodilo, kao i da je psihički mnogo više povrijeđena nego fizički.

Golman Dalibor S. (36), pušten je da se brani sa slobode nakon što je pretukao nevjenčanu suprugu Katarinu V. (25) u Kikindi. Njemu je određena Hitna mjera, zbog počinjenog nasilja u porodici, kojom mu je zabranjen prilazak žrtvi 30 dana.

Video snimak svjedoči o brutalnosti batina koje je Katarina dobila, a djevojka je, pukom srećom zadobila lakše tjelesne povrede.

"Zadobila sam lake tjelesne povrede, ali sam pod velikim stresom. Cjelokupan događaj me je jako uznemirio, trudim se da se što prije psihički oporavim. Najveća podrška u ovim trenucima mi je moja porodica. Ne planiram da oprostim Daliboru, niti da se pomirim sa njim. Neka budem primjer svim djevojkama, da prijave nasilje. Ko jednom udari, udariće opet", istakla je Katarina za "Blic".

Danijela V., majka pretučene djevojke, ispričala je za "Blic" da joj je kćerka nakon prebijanja rekla da to nije prvi put da ju je Dalibor udario.

Srbija Muž Tatjane Ječmenice u šok sobi: Ljekari danas donose odluku o operaciji

"Kada smo stigle kući ona mi je priznala da je Dalibor i ranije udarao. Kao što sam već rekla, naglasila je da nije bio toliko brutalan. Mene je to strašno razljutilo. Pitala sam je zašto mi nije rekla i zašto ga nije prijavila. Tada sam je pitala i zašto se te noći nije branila, a onda me je ona svojim odgovorom dotukla. Rekla mi je: "Mama, ja samo ne mogu više da trpim batine", tada smo obe počele da plačemo", ispričala je Danijela za "Blic".

Kako je u ranijem razgovoru za "Blic" Danijela otkrila, nasilju je prethodila svađa između Katarine i Dalibora, za kog je utvrđeno da je bio pod dejstvom alkohola.

"To veče su ostali bez cigara i odlučili da prošetaju do pumpe da ih kupe. Usput su se posvađali. Kako mi je rekla bila je to žustra svađa. On je htio da u pola 3 idu kod njegovog druga, a Katarina to nije želela. U jednom trenutku je on nju počeo da gura i šutira. Maltretirao mi je dijete 20 minuta. Na snimku se jasno vidi kako je šutira i nastavlja. Tukao ju je i vukao po putu. Hvala Bogu pa je neko naišao", tvrdila je Danijela za "Blic".

Nakon što je nasilnik pušten na slobodu, sa saopštenjem se oglasila i PU Kikinda.

Podsjetimo, policija je protiv Dalibora S. podnela krivičnu prijavu Osnovnom javnom tužilaštvu u Kikindi.

"Policija je, postupajući po Zakonu o sprječavanju nasilja u porodici, nakon izvršene procjene rizika, osumnjičenom izrekla hitnu mjeru zabrane da kontaktira žrtvu i prilazi joj u trajanju do 48 sati. Na prijedlog kikindskog OJT, Osnovni sud je produžio hitnu mjeru osumnjičenom u trajanju do 30 dana. Osumnjičeni je vanbračnoj supruzi nanio lake tjelesne povrede, koje su konstatovane u Opštoj bolnici", saopštila je kikindska policija.