Medvjedica Dunja izašla da prošeta: Da li je to kraj zime?

Iako je oblačno, medvjedica Dunja izašla je iz svog brloga. Prema narodnom vjerovanju, to znači da je zimi kraj.

U Beogradski zoološki vrt su, u decembru, iz prihvatilišta za medvjede u Mađarskoj, stigle tri medjvedice: Dunja, Višnja i Jagoda. Danas, na Sretenje, jedna od njih, Dunja, izašla je iz pećine i prošetala.

- Kako nalaže narodno vjerovanje, medvjed izlazi iz pećine da provjeri kakvo je vrijeme. Ako je lijepo i sunčano, on vidi svoju sjenku, uplaši se i vrati se nazad u brlog. Medvjedica Dunja istražuje kakvo će vrijeme biti, pa se još nije vratila u pećinu. U pećini su Višnja i Jagoda, koje još spavaju. Prema ponašanju medvjeda možemo da kažemo da nailazi lijepo vrijeme - rekao je Kristijan Ovari, biolog Beogradskog zoo-vrta.