Širi se opasan virus ptičjeg gripa, može se prenijeti na đonovima

15.02.2026

19:08

Шири се опасан вирус птичјег грипа, може се пренијети на ђоновима

Gotovo da nema naselja na obali jezera Balaton u Mađarskoj koje posljednjih ned‌jelja nije dobilo prijave o uginulim pticama, a istraga je u nekoliko slučajeva utvrdila da je riječ o ptičjem gripu.

Nacionalna kancelarija za bezbjednost lanca hrane (Nebih) problem je proglasila za nacionalni, objavila informacije na koje simptome treba obratiti pažnju i upozorila građane da ne pokušavaju da hvataju žive ili uginule ptice.

Infekcija ne ugrožava samo divlje životinje, već i one na farmama, upozoravaju stručnjaci. Virus se može prenijeti na đonovima cipela, pa se preporučuje da se presvuku cipele i od‌jeća nakon šetnje na obali.

Jezero Balaton trenutno je zaleđeno, a stručnjaci upozoravaju da bi topljenje moglo dodatno pogoršati širenje epidemije.

Ptičiji grip

Mađarska

virus

