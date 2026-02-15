Spektakularna pljačka stotina miliona evra koju niko nije primijetio

Tokom jednog mirnog vikenda, odmah poslije Božića, grupa lopova je provalila u banku u glavnoj ulici u zapadnom gradu Gelzenkirhenu u Njemačkoj, probivši zid industrijskom bušilicom.

Ključni detalji:

Više od 3.000 sefova opljačkano

Ukupna šteta - do 100 miliona evra

Provala kroz zid industrijskom bušilicom

Policija nije odmah mogla ući

Više od 500.000 predmeta razbacano

Klijenti izgubili životnu ušteđevinu

Opljačkali su više od 3.000 sefova i pobjegli odnijevši milione evra, prenosi Bi-Bi-Si na srpskom.

Još uvijek niko nije uhapšen

Više od mjesec dana kasnije, policija još nije nikoga uhapsila.

Klijenti banke, među kojima mnogi kažu da su izgubili životnu ušteđevinu i vrijedan porodični nakit i dragocjenosti, kipte od bijesa, zbunjeni su i u šoku.

Povjerenje u institucije sistema je poljuljano.

Slučaj je pokrenuo brojna teška pitanja, a neka od njih je iznio i Herbert Rojl, ministar unutrašnjih poslova u zapadnoj pokrajini Sjeverna Rajna-Vestfalija.

Istražitelji procjenjuju da su lopovi vjerovatno provalili u štedionicu Šparkase kroz susjedni višespratni parking.

Prvi rezultati istrage

Lopovi su vjerovatno oštetili vrata ka stepenicama za evakuaciju između parkinga i banke, pokazuju prvi rezultati istrage.

Vrata, inače, ne mogu da se otvore spolja, ali su ih lopovi oštetili tako da ne mogu da se zatvore, što im je omogućilo „nesmetan pristup sa parkinga do zgrade Šparkase“, prenosi pomenuti portal.

Policija smatra da su odatle oborili nekoliko bezbjednosnih sistema i ušli u arhivsku prostoriju pored trezora, u podrumu banke.

Postavili su bušilicu i probili rupu širine 40 centimetara u zidu koja vodi do trezora u kome su sefovi.

Pljačka se vjerovatno odvijala između subote 27. i poned‌jeljka 29. decembra, prema riječima zvaničnika koji smatraju da su provalnici mogli da budu uhvaćeni neposredno prije nego što su stigli do trezora.

Neposredno poslije 6 sati popodne 27. decembra, vatrogasna brigada u Gelzenkirhenu i privatna firma za obezbjeđenje primile su iz banke upozorenje o požarnom alarmu, koji su možda aktivirali lopovi.

Policija i 20 vatrogasaca stigli su u banku u 6.15, „ali nisu pronašli ništa što bi ukazivalo na štetu“, navodi se u saopštenju policije.

Protivpožarni alarm aktiviran iz trezora

Herbert Rojl je saopštio da je protivpožarni alarm aktiviran iz trezora.

Međutim, vatrogasci nisu mogli da uđu jer je bio zaključan, a gvozdena roletna na ulazu spuštena.

Nisu vid‌jeli „dim i štetu, a nisu osjetili miris vatre“, pa su „zaključili da je u pitanju lažna uzbuna“, što, kako je rekao Rojl, nije neuobičajeno.

Policija u tom trenutku nije imala pravo da pretražuje banku, jer je to bila stvar vatrogasne brigade. Bio bi im potreban nalog, rekao je u obraćanju parlamentarnom odboru.

Kada su ušli u trezor, lopovi su otvorili skoro svih 3.250 sefova, odnijevši gotovinu, zlato i nakit.

Kompjuterski sistemi u banci pokazuju da je u prvi sef provaljeno 27. decembra u 10:45, a u posljednji u 14:44, rekao je Rojl.

Nije utvrđeno da li su uspjeli da otvore većinu sefova za četiri sata ili su uspjeli da prekinu bezbjednosno snimanje kamerama.

Postoje svjedoci

Svjedoci su kasnije rekli policiji da su vid‌jeli nekoliko muškaraca na stepeništu parkinga kako nose velike torbe tokom noći 28. decembra.

Vlasti kažu da ne znaju tačno koliko je ukradeno, ali njemački mediji procjenjuju da su lopovi odnijeli čak 100 miliona evra.

Policija je potom objavila fotografije i video snimke sa bezbjednosnih kamera parkinga, na kojima se vide muškarci lica prekrivenih maskama.

Vide se i dva automobila, crni Audi RS 6 i bijeli Mercedes Sitan, oba sa lažnim registarskim tablicama.

Krađa je otkrivena tek 29. decembra, kada se u poned‌jeljak u 03:58 oglasio još jedan protivpožarni alarm.

Vatrogasci su se vratili u banku i zatekli haos.

Trezor izgledao kao deponija smeća

Herbert Rojl je rekao da je trezor izgledao kao „deponija smeća“, a više od 500.000 predmeta je bilo razbacano po podu – sadržaj sefova koji su lopovi ostavili.

Policija je saopštila da su mnogi predmeti oštećeni pošto su lopovi bacili vodu i hemikalije po njima.

Od tada mukotrpno pretražuju ostatke, pokušavajući da utvrde šta kome pripada.

Kako su se objavljivali detalji pljačke, oko 200 klijenata se okupilo ispred Šparkase, zahtijevajući da budu pušteni unutra.

Policija je stigla u nekoliko patrolnih automobila i obezbijedila ulaz.

Klijenti ogorčeni

Joakim Alfred Vagner je rekao da je izgubio ne samo zlato vrijedno desetine hiljada evra, već i nakit koji je pripadao njegovom ocu i baki i d‌jedi.

Iznajmio je sef poslije nekoliko provala u njegov stan, misleći da će dragocjenosti tamo biti bezbjedne.

„Plakao sam od bijesa“, rekao je ovaj 63-godišnjak.

Banka je saopštila da je sadržaj sefova osiguran na 10.300 evra po komadu.

Vagner je jedan od prvih klijenata koji su podnijeli tužbu protiv banke, tražeći odštetu zbog onoga što je njegov advokat, Danijel Kulman, nazvao labavim obezbjeđenjem.

Drugi klijent je deponovao 400.000 evra u gotovini od prodaje stana. Novac je bio namijenjen za penzionerske dane.

Banka je saopštila da je i sama žrtva zločina i da su prostorije bile „obezbijeđene u skladu sa priznatom najsavremenijom tehnologijom“.

Dok su neki klijenti imali zvanične potvrde o sadržaju sefova, drugi ih nemaju.

„Čak ni Šparkase ne zna šta je u sefovima jer svaki klijent može da u njih stavi šta god želi“, rekao je Rojl.

Naglasio je da psihološku štetu ne treba potcjenjivati.

Više od gubitka imovine

„Moramo pomoći žrtvama. Za mnoge, ovo je više od samog gubitka imovine, ovo može uticati i na njihovo povjerenje u sopstveni osjećaj sigurnosti i... njihovo povjerenje u naš poredak“, rekao je.

Šef policije Tim Fromajer rekao je da se policija bavi „jednim od najvećih krivičnih d‌jela u istoriji države Sjeverna Rajna-Vestfalija“.

„Moje od‌jeljenje i svi zaposleni svjesni su obima ovog slučaja. Finansijska šteta, neizvjesnost i frustracija su duboki“, rekao je on.

Ubrzo po otkrivanju krađe, njemačka ultradesničarska stranka Alternativa za Njemačku (AfD) organizovala je skup ispred banke, te su uslijedile optužbe da pokušava da izazove probleme.

Njemački ned‌jeljnik Der Spiegel piše da je pljačka postala političko pitanje i simbol nečeg većeg od samog zločina.

„Osjećaj da su obećanja o bezbjednosti prazna, da institucije otkazuju, da na kraju niko ne snosi odgovornost.“