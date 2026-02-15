Sijarto: Sukob u Ukrajini u fokusu Rubiove posjete

Razgovori sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom tokom njegove sutrašnje posjete Budimpešti biće fokusirani na rješavanje sukoba u Ukrajini, rekao je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.

On je rekao da Mađarska radi na miru i nastoji da se drži dalje od rata, prenosi Srna.

Sijarto je dodao da će druga tema razgovora biti odnosi Mađarske i SAD, koji su se poboljšali nakon što se Donald Tramp vratio na vlast.

Svijet Rubio: Ne tražimo od Evrope da bude vazal SAD-a

Rubio je izjavio u petak da će razgovarati sa zvaničnicima Mađarske i Slovačke o mogućnosti da njihove zemlje više ne uvoze ruske energente.