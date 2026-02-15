Sijarto: Sukob u Ukrajini u fokusu Rubiove posjete

15.02.2026
20:14
Komentari:0
Razgovori sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom tokom njegove sutrašnje posjete Budimpešti biće fokusirani na rješavanje sukoba u Ukrajini, rekao je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.
On je rekao da Mađarska radi na miru i nastoji da se drži dalje od rata, prenosi Srna.
Sijarto je dodao da će druga tema razgovora biti odnosi Mađarske i SAD, koji su se poboljšali nakon što se Donald Tramp vratio na vlast.
Svijet
Rubio: Ne tražimo od Evrope da bude vazal SAD-a
Rubio je izjavio u petak da će razgovarati sa zvaničnicima Mađarske i Slovačke o mogućnosti da njihove zemlje više ne uvoze ruske energente.
Najnovije
Najčitanije
21
00
20
37
20
20
20
14
20
11
Trenutno na programu