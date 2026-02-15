Logo
Large banner

Sijarto: Sukob u Ukrajini u fokusu Rubiove posjete

15.02.2026

20:14

Komentari:

0
Петер Сијарто
Foto: Tanjug/AP

Razgovori sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom tokom njegove sutrašnje posjete Budimpešti biće fokusirani na rješavanje sukoba u Ukrajini, rekao je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.

On je rekao da Mađarska radi na miru i nastoji da se drži dalje od rata, prenosi Srna.

Sijarto je dodao da će druga tema razgovora biti odnosi Mađarske i SAD, koji su se poboljšali nakon što se Donald Tramp vratio na vlast.

Марко Рубио

Svijet

Rubio: Ne tražimo od Evrope da bude vazal SAD-a

Rubio je izjavio u petak da će razgovarati sa zvaničnicima Mađarske i Slovačke o mogućnosti da njihove zemlje više ne uvoze ruske energente.

Podijeli:

Tagovi :

Peter Sijarto

Marko Rubio

Vojna akcija - Rusija - Ukrajina - 2022

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Ходање по снијегу

Svijet

Dječak poginuo tokom opasne igre na snijegu

1 h

0
Марко Рубио

Svijet

Rubio: Ne tražimo od Evrope da bude vazal SAD-a

1 h

0
Шири се опасан вирус птичјег грипа, може се пренијети на ђоновима

Svijet

Širi se opasan virus ptičjeg gripa, može se prenijeti na đonovima

2 h

0
Могућ сукоб у Сјеверној Кореји: Тврде медији

Svijet

Moguć sukob u Sjevernoj Koreji: Tvrde mediji

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

00

Poplave Sjevernoj Makedoniji, u toku hitne intervencije

20

37

Spektakularna pljačka stotina miliona evra koju niko nije primijetio

20

20

Pola najvećeg banjalučkog naselja bez vode

20

14

Sijarto: Sukob u Ukrajini u fokusu Rubiove posjete

20

11

Ponovo idu blokade: EU odbila sve prijedloge prevoznika sa Balkana

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner