Dječak poginuo tokom opasne igre na snijegu

15.02.2026

20:00

Ходање по снијегу
Foto: Pexels

Vozač je vukao dječaka na sankama po snijegu svojim automobilom, kada se dječak zakucao u gomilu drva i poginuo.

Prema policijskim izvještajima, fatalna nesreća dogodila se oko 10.50 satu na putu. Vozač (37) je svojim autom vukao plastične sanke, kada je došlo do nesreće.

"Pored 11-godišnjeg dječaka, još dvoje djece je bilo na sankama kada je došlo do tragedije", rekao je portparol policije za Bild. Drugo dvoje dece (11 i 13) doživelo je lakše povrede.

Vozač je navodno izgubio kontrolu nad svojim sivim “mercedes” kombijem, zbog čega su sanke, koje su bile pričvršćene za kuku za vuču užetom, velikom brzinom udarile direktno u gomilu balvana.

Снијег

Društvo

Snijeg zadaje probleme u saobraćaju - oglasio se AMS Srpske

Prema informacijama Bilda, dječak je poginuo na licu mjesta. Na lice mjesta su upućena i dva helikoptera, ali nažalost, niko nije uspio da spasi dječaka.

Put između Zegrubea i Alte Fersteraja bio je potpuno zatvoren nekoliko sati zbog operacije spasavanja. Vozač, koji nije u srodstvu ni sa jednim od djece, sada je pod istragom zbog ubistva iz nehata i telesnih povreda.

Istraga uzroka nesreće se nastavlja.

Snijeg

tragedija

Njemačka

