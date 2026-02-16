Srpska i Srbija nastavljaju obilježavanje Sretenja

Tim povodom, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uručiće danas odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama.

Region Odbačena prijava za smrt djevojke na parasejlingu

U Republici Srpskoj, povodom Sretenja, danas je neradni dan.

Centralna svečanost povodom obilježavanja Sretenja, održana je juče kod spomenika vojvodi Karađorđu u Orašcu.

Predsjednik Vlade Savo Minić poručio je da svaki čovijek koji živi u Republici Srpskoj i Srbiji mora da zna da je ideja koja se odnosila na slobodu, jednakost, ravnopravnost, bila ideja koju je jedino mogao da ostvari srpski ratnik i njegov duh.

Banja Luka Ova banjalučka naselja neće imati struje

Sretenje predstavlja buđenje nacionalnog duha i jedinstva Srba, izjavio je predsjednik Vlade Srbije Đuro Macut i istakao da ljubav prema otadžbini mora nadmašiti sve razlike koje postoje.