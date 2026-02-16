Izvor:
Republika Srpska i Srbija nastavljaju obilježavanje Sretenja - Dana državnosti Srbije i Srpske.
Tim povodom, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uručiće danas odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama.
U Republici Srpskoj, povodom Sretenja, danas je neradni dan.
Centralna svečanost povodom obilježavanja Sretenja, održana je juče kod spomenika vojvodi Karađorđu u Orašcu.
Predsjednik Vlade Savo Minić poručio je da svaki čovijek koji živi u Republici Srpskoj i Srbiji mora da zna da je ideja koja se odnosila na slobodu, jednakost, ravnopravnost, bila ideja koju je jedino mogao da ostvari srpski ratnik i njegov duh.
Sretenje predstavlja buđenje nacionalnog duha i jedinstva Srba, izjavio je predsjednik Vlade Srbije Đuro Macut i istakao da ljubav prema otadžbini mora nadmašiti sve razlike koje postoje.
