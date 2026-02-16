Logo
Large banner

Srpska i Srbija nastavljaju obilježavanje Sretenja

Izvor:

ATV

16.02.2026

07:11

Komentari:

0
Српска и Србија настављају обиљежавање Сретења

Republika Srpska i Srbija nastavljaju obilježavanje Sretenja - Dana državnosti Srbije i Srpske.

Tim povodom, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uručiće danas odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama.

трагедија будва

Region

Odbačena prijava za smrt djevojke na parasejlingu

U Republici Srpskoj, povodom Sretenja, danas je neradni dan.

Centralna svečanost povodom obilježavanja Sretenja, održana je juče kod spomenika vojvodi Karađorđu u Orašcu.

Predsjednik Vlade Savo Minić poručio je da svaki čovijek koji živi u Republici Srpskoj i Srbiji mora da zna da je ideja koja se odnosila na slobodu, jednakost, ravnopravnost, bila ideja koju je jedino mogao da ostvari srpski ratnik i njegov duh.

struja - radovi - elektro

Banja Luka

Ova banjalučka naselja neće imati struje

Sretenje predstavlja buđenje nacionalnog duha i jedinstva Srba, izjavio je predsjednik Vlade Srbije Đuro Macut i istakao da ljubav prema otadžbini mora nadmašiti sve razlike koje postoje.

Podijeli:

Tag :

Dan državnosti - Sretenje

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Заштитник је дјеце, посебно болесне: Данас изговорите ову молитву

Društvo

Zaštitnik je djece, posebno bolesne: Danas izgovorite ovu molitvu

2 h

0
Радници са Балкана украли плијен вриједан 166.000 евра

Svijet

Radnici sa Balkana ukrali plijen vrijedan 166.000 evra

2 h

0
Vic

Vicevi

Vic dana: Šta čekaš?

2 h

0
bolest, zaraza, bolnica

Zdravlje

Istraživanje: Mozak može da zadrži određeni stepen svijesti satima nakon smrti

11 h

0

Više iz rubrike

Сретење

Republika Srpska

Dan državnosti - sabornost i ponos

14 h

0
Цвијановић: Очекујем да се утврде све околности и одговорност за срамна дешавања у Широком Бријегу

Republika Srpska

Cvijanović: Očekujem da se utvrde sve okolnosti i odgovornost za sramna dešavanja u Širokom Brijegu

19 h

7
Стевандић: Слобода Србије и Српске је најљепше Сретење

Republika Srpska

Stevandić: Sloboda Srbije i Srpske je najljepše Sretenje

19 h

0
Радан Остојић

Republika Srpska

Ostojić: Institucije BiH i EU da reaguju na veličanje fašističkih ideologija

20 h

5

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

08

Žirafa "ukrala šou" na proslavi rođendana

09

08

Ponedjeljak osvanuo u minusu, a evo šta nas čeka do četvrtka

09

02

Zbog nesreće obustavljen saobraćaj na obilaznom putu oko Dervente

08

55

Neradni dan povodom obilježavanja Sretenja

08

55

Ćurković: Evropa ćuti na veličanje ustaštva — srpski narod mora biti jedinstven

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner