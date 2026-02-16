Logo
Radnici sa Balkana ukrali plijen vrijedan 166.000 evra

16.02.2026

06:59

Радници са Балкана украли плијен вриједан 166.000 евра
Foto: Pixabay

Službenici Pokrajinskog kriminalističkog ureda Donje Austrije, Odjeljenja za istrage krađa, od marta 2025. godine vodili su istragu protiv jedne srpske kriminalne grupe koja se bavila serijskim provalama u službena vozila firmi u Beču.

Tom prilikom ukradeni su visokokvalitetni građevinski alati i mašine. Dana 18. marta 2025. vozilo koje je koristila grupa zaustavila je mađarska policija na graničnom prelazu Röszke (Mađarska). U tovarnom prostoru pronađeni su brojni ukradeni građevinski alati i mašine iz Austrije, koji su odmah oduzeti.

Bolnica

Zdravlje

Istraživanje: Mozak može da zadrži određeni stepen svijesti satima nakon smrti

Vozač vozila, 26-godišnji državljanin Srbije, uhapšen je na osnovu evropskog naloga za hapšenje i 28. marta 2025. izručen Austriji. Tokom ispitivanja priznao je izvršenje krivičnih djela i po nalogu bečkog tužilaštva sproveden je u zatvor Wien-Josefstadt. Inspektori su daljim opsežnim istragama identifikovali još dvojicu srpskih državljana kao osumnjičene saučesnike. Protiv njih su takođe izdati evropski nalozi za hapšenje. Zahvaljujući pažljivoj analizi zaplijenjene robe i intenzivnim istragama, policija je ovoj grupi pripisala ukupno 22 provale na području Beča, sa ukupnom štetom većom od 166.700 evra. Krivična djela izvršena su u periodu od 11. do 18. marta 2025.

Svi osumnjičeni su uhapšeni i izručeni Austriji.

Austrija

Krađa

