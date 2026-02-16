Radnici sa Balkana ukrali plijen vrijedan 166.000 evra

Službenici Pokrajinskog kriminalističkog ureda Donje Austrije, Odjeljenja za istrage krađa, od marta 2025. godine vodili su istragu protiv jedne srpske kriminalne grupe koja se bavila serijskim provalama u službena vozila firmi u Beču.

Tom prilikom ukradeni su visokokvalitetni građevinski alati i mašine. Dana 18. marta 2025. vozilo koje je koristila grupa zaustavila je mađarska policija na graničnom prelazu Röszke (Mađarska). U tovarnom prostoru pronađeni su brojni ukradeni građevinski alati i mašine iz Austrije, koji su odmah oduzeti.

Zdravlje Istraživanje: Mozak može da zadrži određeni stepen svijesti satima nakon smrti

Vozač vozila, 26-godišnji državljanin Srbije, uhapšen je na osnovu evropskog naloga za hapšenje i 28. marta 2025. izručen Austriji. Tokom ispitivanja priznao je izvršenje krivičnih djela i po nalogu bečkog tužilaštva sproveden je u zatvor Wien-Josefstadt. Inspektori su daljim opsežnim istragama identifikovali još dvojicu srpskih državljana kao osumnjičene saučesnike. Protiv njih su takođe izdati evropski nalozi za hapšenje. Zahvaljujući pažljivoj analizi zaplijenjene robe i intenzivnim istragama, policija je ovoj grupi pripisala ukupno 22 provale na području Beča, sa ukupnom štetom većom od 166.700 evra. Krivična djela izvršena su u periodu od 11. do 18. marta 2025.

Svi osumnjičeni su uhapšeni i izručeni Austriji.