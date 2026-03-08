Građani Teherana upozoreni: Ne izlazite iz kuća, rizik od "crne kiše"

Iranski Crveni polumjesec (ICP) upozorio je danas na rizik od toksične kiše nakon eksplozija u naftnim postrojenjima u Iranu.

ICP je upozorio civile u objavi na Telegramu da preduzmu mjere predostrožnosti, navodeći da kiša može da postane toksična nakon eksplozija u naftnim postrojenjima, prenijela je Al Džazira.

Ističe se da takva kiša može da izazove hemijske opekotine kože i oštećenje pluća.

Građani dobili uputstva

ICP je dao uputstva građanima da nakon eksplozija naftnih postrojenja ni pod kojim uslovima ne napuštaju svoje domove, a da se, ukoliko su napolju, odmah sklone ispod betonskih ili metalnih krovova i da izbjegavaju da se sklone ispod drveća.

Profesor na Univerzitetu u Teheranu Foad Izadi rekao je da je trenutno oko podne po lokalnom vremenu, a izgleda kao da je noć zbog dima nakon eksplozija naftnih postrojenja u tom gradu.

Najmanje četiri osobe poginule su u izraelskim napadima na iranska naftna postrojenja u Teheranu i provinciji Alborz, izjavio je danas iranski zvaničnik.

U izraelskim napadima pogođena su četiri skladišta nafte i centar za prenos naftnih derivata u Teheranu i Alborzu, prenosi Al Džazira.

Kako su saopštile iranske vlasti, uprkos napadu, "nema nedostatka goriva", a iranske snage bezbjednosti "trenutno su angažovane u operacijama gašenja požara".

Među poginulima su i dva vozača cisterni za naftu.

Nafta iz pogođenih postrojenja procurela je u deo teheranskog kanalizacionog sistema, a u glavnom gradu Irana potekle su "reke vatre" pored ulica.

Video-snimak objavljen na platformi Iks prikazuje požar koji gori duž dijela puta u gradu.

Iransko Ministarstvo za naftu je ranije potvrdilo da su skladišta goriva pogođena napadima u tri oblasti, uključujući i grad Karadž u provinciji Alborz, zapadno od Teherana, prenosi Sputnjik.