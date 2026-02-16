Logo
Jokić je objasnio Americi ko je Sveti Đorđe

Izvor:

Agencije

16.02.2026

07:21

Komentari:

0
Јокић је објаснио Америци ко је Свети Ђорђе
Foto: Tanjug / AP / David Zalubowski

Nikola Jokić, bio je šokiran jaknom koju je nosio njegov kolega Karl-Entoni Tauns.

Jokić se sa Taunsom sreo uoči početka NBA Ol-star utakmice i odmah je primjetio ilustraciju na poleđini jakne Taunsa.

Potpuno nevjerovatno, ali na jakni se našla ikona Svetog Georija koji ubija aždahu!

"Ovo je iz Srbije!", rekao je Jokić.

Tauns je bio u šoku.

"Iz Srbije?"

"Da", odgovorio je Jokić.

"Neka neko slika ovo...", dodao je srpski košarkaš.

Zainteresovao se i Stef Kari koji je samo primjetio konja i pokušao da napravi šalu sa Jokićem zbog njegove opštepoznate ljubavi prema tim životinjama.

Nikola Jokić

Sveti Đorđe

