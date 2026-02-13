Nevjerica: Hitno zatražena provjera suđenja nakon poraza Partizana od Reala

Košarkaški klub Partizan zatražiće zvaničnu ekspertizu suđenja nakon poraza od madridskog Reala rezultatom 73:77 u "Areni“.

Reakcija crno-bijelih uslijedila je praktično odmah po završetku utakmice, a u klubu smatraju da postoje elementi za detaljnu analizu arbitraže.

Posebnu pažnju izazvao je podatak da je Partizan tokom čitavog meča izveo svega tri slobodna bacanja, što je presedan na evroligaškom nivou, naročito za domaći tim.

Takva statistika rijetko se viđa u utakmicama ovog ranga, što je dodatno pojačalo nezadovoljstvo u redovima beogradskog kluba.

Prema saznanjima "Sportske.net", Partizan će podnijeti dokumentaciju za stručnu analizu suđenja trojke koju su činili Emin Mogulkoč, Rajn Perandi i Tomas Bisuel. U Humskoj očekuju da nadležni organi Evrolige detaljno pregledaju sporne situacije i donesu zvaničan stav.

Sa druge strane, Real Madrid je imao značajno veći broj pokušaja sa linije penala – ukupno 18, od čega su igrači španskog giganta 13 puta bili precizni.

Poraz od Reala dodatno komplikuje situaciju Partizanu u borbi za što bolju poziciju u završnici ligaškog dijela Evrolige, a ostaje da se vidi kakav će epilog imati zahtjev za ekspertizu suđenja.