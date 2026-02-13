Obradović: „Pali smo na malim stvarima“

Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović rekao je poslije neuspjeha u meču protiv Olimpijakosa (92:86) da u ovakvom porazu ne može da bude razočaran i istakao da je njegova ekipa propustila šansu da pobedi.

„Čestitam Olimpijakosu. Imali smo svoje šanse. Na kraju smo promašili otvorene šuteve. Oni su pogodili neke teške šuteve. Pali smo na malim stvarima tokom meča. Individualna taktika na njihovim šuterima. Dozvolili smo lake šuteve, a oni imaju najbolje šutere. Promašivali smo bacanja. Ovo je tim za Fajnal-for i ako pravite male greške, oni to kažnjavaju. Na kraju smo promašili otvorene šuteve za tri poena i propustili šansu da pobjedimo ovaj meč“, rekao je Obradović na konferenciji za medije.

Grčki novinar je konstatovao da su prethodni mečevi između dva bratska kluba bili „više prijateljski“.

„Ne znam kako je to bilo ranije, iako gledam utakmice. Za mene nema prijateljstva kada počne meč. Bratstvo ili ne, želimo da pobjedimo u svakoj utakmici. Pokazali smo dobar karakter. Srećan sam zbog toga. U ovakvom porazu ne možeš da budeš razočaran. Moramo da imamo isti pristup i u mečevima koji slede. Želim sreću Olimpijakosu. Iz ovakvih utakmica moramo da učimo da pravimo manje grešaka kako bismo otišli na još veći nivo“, podvukao je Obradović.

