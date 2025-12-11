Logo
Obradović saopštio dobre vijesti za Zvezdu uoči derbija sa Partizanom

Izvor:

B92

11.12.2025

15:44

Komentari:

0
Foto: Tanjug

Na posljednjem treningu pred večiti derbi sa Partizanom u okviru Evrolige, Čima Moneke je bio aktivan.

To bi moglo da znači i da je spreman za bitku sa crno-bijelima, što je u sredu, pred sam trening, novinama i potvrdio trener Saša Obradović.

Sam Moneke nakon neča sa Bosnom u ABA ligi nije bio optimista, rekao da je njegov nastup protiv Partizana neizvjestan, međutim fit je i može pomoći saigračima u velikoj utakmici.

"Možda se malo i prenaglasila povreda Monekea, mislim da to nije to toliko ozbiljne prirode. On će biti u konkurenciji za tim, vidjećemo da li i koliko. Sigurno je drugačija slika kad imamo njega u timu", rekao je novinarima Obradović.

Dan pred meč sa Partizanom trenirao je i Devonte Grejem, za kojeg je trener Saša Obradović, nakon utakmice u Sarajevu, rekao da je lakše povrijeđen.

I za njega nema brige, Obradović je potvrdio da će računati i na američkog šutera za derbi.

"Grejem je normalno trenirao zadnja dva treninga i igraće. Izundu je tu, najnormalnije je trenirao".

Situacija nije dobra po Ognjena Dobrića, koji se povredio poslije pada na leđa protiv Barselone, zbog čega je preskočio i meč sa osnom u ABA. Dobrić, kao i Jago, neće biti u protokolu meča sa Partizanom, potvrdio je trener Zvezde.

"Dobrić ima povredu leđa i zbog nje propušta utakmicu. Ide to dobro, manji je bol, ali neće biti u derbiju. Plavšić je van tima. Jago je pokušao juče, ima još neke probleme, ali vrlo brzo se vraća u konkurenciju".

(b92)

