Obradović saopštio dobre vijesti za Zvezdu uoči derbija sa Partizanom

Na posljednjem treningu pred večiti derbi sa Partizanom u okviru Evrolige, Čima Moneke je bio aktivan.
To bi moglo da znači i da je spreman za bitku sa crno-bijelima, što je u sredu, pred sam trening, novinama i potvrdio trener Saša Obradović.
Sam Moneke nakon neča sa Bosnom u ABA ligi nije bio optimista, rekao da je njegov nastup protiv Partizana neizvjestan, međutim fit je i može pomoći saigračima u velikoj utakmici.
"Možda se malo i prenaglasila povreda Monekea, mislim da to nije to toliko ozbiljne prirode. On će biti u konkurenciji za tim, vidjećemo da li i koliko. Sigurno je drugačija slika kad imamo njega u timu", rekao je novinarima Obradović.
Dan pred meč sa Partizanom trenirao je i Devonte Grejem, za kojeg je trener Saša Obradović, nakon utakmice u Sarajevu, rekao da je lakše povrijeđen.
Svijet
Ruska vojska oslobodila Seversk!
I za njega nema brige, Obradović je potvrdio da će računati i na američkog šutera za derbi.
"Grejem je normalno trenirao zadnja dva treninga i igraće. Izundu je tu, najnormalnije je trenirao".
Situacija nije dobra po Ognjena Dobrića, koji se povredio poslije pada na leđa protiv Barselone, zbog čega je preskočio i meč sa osnom u ABA. Dobrić, kao i Jago, neće biti u protokolu meča sa Partizanom, potvrdio je trener Zvezde.
"Dobrić ima povredu leđa i zbog nje propušta utakmicu. Ide to dobro, manji je bol, ali neće biti u derbiju. Plavšić je van tima. Jago je pokušao juče, ima još neke probleme, ali vrlo brzo se vraća u konkurenciju".
