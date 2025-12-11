Logo
Large banner

Luka Dončić briljirao: Lebron provocirao, ali su Lejkersi ispali iz NBA kupa

Izvor:

Telegraf

11.12.2025

07:56

Komentari:

0
Лука Дончић бриљирао: Леброн провоцирао, али су Лејкерси испали из НБА купа
Foto: Tanjug

Košarkaši San Antonio Sparsa napravili su iznenađenje i savladali su Los Anđeles Lejkerse u gostima u četvrtfinalu NBA kupa sa 132:119 i obezbedili su polufinalni duel. Tamo ih čeka aktuelni NBA šampion, Oklahoma Siti Tander, koja je razbila Finiks sa 49 poena razlike (138:89).

Luka Dončić je ponovo odigrao sjajan meč, ubacio je 35 poena uz pet skokova i 8 asistencija, ali uz nešto slabiji procenat šuta od 45 odsto (11 od 24 ukupno, 3 od 8 za tri poena), dok je sa linije slobodnih bacanja imao 10 od 14.

Odličan je u redovima Lejkersa bio i Markus Smart, koji je postigao 26 poena. Lebron Džejms je imao dabl-dabl sa 19 poena, 15 skokova, a dodao je i 8 asistencija, uz tri blokade, dok je Ostin Rivs imao 15 poena, 8 skokova i 7 asistencija.

Međutim, Sparsi su imali više raspoloženih igrača, a posebno se istakao Stefon Kasl, koji je ubacio 30 poena i imao 10 skokova i 6 asistencija. Pratio ga je Di Aron Foks sa 20 poena a dvocifreno je bilo ukupno sedam igrača San Antonija.

San Antonio je već u prvoj četvrtini stvorio prednost od devet poena, koju je na poluvremenu duplirao, ali je na pauzi ipak bilo 12 poena.

Тајланд-Камбоџа-сукоб-11122025

Svijet

Nastavljeni sukobi na granici Kambodže i Tajlanda, poginulo 10 civila

Pokušao je Lebron Džejms jednim brutalnim zakucavanjem, poslije kojeg se unio u lice protivniku koga je "posterizovao", da podigne moral ekipe, ali ni to nije pomoglo.

Tokom treće dionice su Sparsi pobjegli Lejkersima na 22 razlike i već tada je bilo jasno da će se tim iz Los Anđelesa teško vratiti u meč.

San Antonio je sigurno čuvao prednost i na kraju su Lejkersi samo uspjeli da smanje razliku i ublaže poraz.

Drugi meč večeri u četvrtfinalu istočne konferencije NBA kupa donio je totalnu dominaciju Oklahome.

Тајланд-Камбоџа-сукоб-11122025

Svijet

Nastavljeni sukobi na granici Kambodže i Tajlanda, poginulo 10 civila

Šej Gildžus Aleksander je bio najistaknutiji igrač sa 28 poena i 8 asistencija, a pratio ga je Čet Holmgren sa 24 poena i 8 skokova.

Kod Finiksa su najistaknutiji bili Dilon Bruks sa 16 i Džordan Gudvin sa 15 poena. Devin Buker zbog povrede nije igrao, a očigledno Finiks bez svog najboljeg igrača nije isti tim.

San Antonio i Oklahoma će u borbi za veliko finale NBA kupa igrati 14 decembra od 03.00.

(Telegraf)

Podijeli:

Tag:

Luka Dončić

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Сукоб на граници између Тајланда и Камбоџе

Svijet

Nastavljeni sukobi na granici Kambodže i Tajlanda, poginulo 10 civila

2 h

0
Руски ПВО уништио 287 украјинских дронова

Svijet

Ruski PVO uništio 287 ukrajinskih dronova

2 h

0
Прослављени фудбалер постао бескућник: Спава на улици, а синови му се башкаре у луксузној вили

Fudbal

Proslavljeni fudbaler postao beskućnik: Spava na ulici, a sinovi mu se baškare u luksuznoj vili

2 h

0
Магла смањује видљивост, у вишим предјелима поледица

Društvo

Magla smanjuje vidljivost, u višim predjelima poledica

2 h

0

Više iz rubrike

Јокић сваке године изгуби готово 10.000.000 долара? Разлог је "бизаран"

Košarka

Jokić svake godine izgubi gotovo 10.000.000 dolara? Razlog je "bizaran"

15 h

0
Огласио се Партизан због новог тренера

Košarka

Oglasio se Partizan zbog novog trenera

18 h

0
Кошаркаши Партизана

Košarka

Pao dogovor o nasljedniku Obradovića: Penjaroja u Partizanu

20 h

0
Брин Тајри, кошаркаш

Košarka

Amerikanac napustio Igokeu: Tajri pojačao PAOK

23 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

00

Prvi snimci horora na Savi, mrtve izvlače iz rijeke: Držali su se za splav

09

57

Vozač iz Doboja uhapšen zbog prijetnji policajcu

09

55

Vipotnik: Hrvatska da poštuje međunarodne konvencije i status članice EU

09

55

Otkazan koncert Ace Lukasa u Banjaluci

09

54

Pljačkaši Luvra izmakli policiji za 30 sekundi: Istraga otkrila velike propuste

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner