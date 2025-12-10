Logo
Amerikanac napustio Igokeu: Tajri pojačao PAOK

Autor:

Ivan Dragičević

10.12.2025

10:19

Komentari:

0
Брин Тајри, кошаркаш
Foto: PAOK

Ponajbolji košarkaš Igokee ove sezone Brin Tajri novo je pojačanje solunskog PAOK-a.

Američki bek napustio je redove šampiona BiH te se nakon susreta ABA lige protiv Dubaija, otisnuo u Grčku gdje će braniti boje velikana iz Soluna.

Tajri je imao veoma dobre momente u dresu Aleksandrovčana. Dubaiju je na oproštaju od laktaške publike ubacio 15 poena, a košgeterski najbolji učinak imao je protiv Kluža kada je brojao do 25.

U Igokeu je došao iz turskog Petkima, već neko vrijeme postojao je interes evropskih klubova za 27-godišnjeg beka, a PAOK je bio najkonkretniji.

Nešto ranije, Najdžel Sizar je dres Igokee zamijenio opremom Kluža.

KK Igokea

PAOK

Komentari (0)
