Amerikanac napustio Igokeu: Tajri pojačao PAOK

Američki bek napustio je redove šampiona BiH te se nakon susreta ABA lige protiv Dubaija, otisnuo u Grčku gdje će braniti boje velikana iz Soluna.

Tajri je imao veoma dobre momente u dresu Aleksandrovčana. Dubaiju je na oproštaju od laktaške publike ubacio 15 poena, a košgeterski najbolji učinak imao je protiv Kluža kada je brojao do 25.

U Igokeu je došao iz turskog Petkima, već neko vrijeme postojao je interes evropskih klubova za 27-godišnjeg beka, a PAOK je bio najkonkretniji.

Nešto ranije, Najdžel Sizar je dres Igokee zamijenio opremom Kluža.