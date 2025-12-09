Logo
Šakil O’Nil otkriva kako je potrošio svoju prvu platu: ''Otišlo je milion dolara za 45 minuta“

09.12.2025

18:11

Komentari:

0
Legendarni NBA centar Šakil O’Nil ponovo je nasmijao javnost prisjećajući se jedne od najpoznatijih anegdota iz mladosti, otkrivajući kako je potrošio svoj prvi milion dolara prije nego što je čak i debitovao za Orlando Medžik.

Šak, div visok 215 cm, harizmatična ikona NBA i jedan od najdominantnijih centara u istoriji košarke, ispričao je kako je za manje od sat vremena izgubio cijeli iznos koji mu je isplatila kompanija za trgovačke kartice. Tada je imao samo 20 godina.

Nakon što ga je Orlando Medžik izabrao kao prvog pika na NBA draftu 1992. godine, O’Nil je dobio svoj prvi veliki ček, milion dolara za korišćenje njegovog lika na sportskim karticama.

sakil o nil

Scena

Šakil O' Nil na stubu srama: Mladoj sportistkinji dobacio zbog šortsa i zadnjice

Za mladića koji je odrastao skromno, pod vojničkom disciplinom svog očuha, ta cifra je zvučala kao beskrajno bogatstvo.

Njegov dječački san bio je čist, crni Mercedes-Benc. Čim je dobio novac, otišao je u salon i kupio automobil svojih snova. Ali to nije bio kraj.

Kada je stigao kući, njegov očuh je pogledao novi Mercedes i rekao: ''Odlično, ali gdje je moj?“

Новак Ђоковић

Tenis

Đoković prognozirao ko će osvojiti Svjetsko prvenstvo u fudbalu

Šak se okrenuo i vratio u salon da kupi drugi. Onda je i njegova majka tražila jedan. Treći automobil. Poslije toga su došli luksuzni satovi, odijela, nakit i pokloni za prijatelje.

''Potrošio sam milion dolara za oko 45 minuta“, sjeća se Šak uz smijeh.

''Sljedećeg dana, banka me je pozvala i rekla: 'Sine, bankrotiraćeš ako nastaviš ovako.'“

Šak je zapravo finansijski ''pao“ čak i prije nego što je profesionalno igrao. Ali ta lekcija je bila prekretnica.

Kasnije je osvojio četiri NBA titule, tri sa Lejkersima i jednu sa Majamijem, bio je MVP, ušao je u Kuću slavnih i naučio kako da postane pravi biznismen.

Danas je Šak analitičar, preduzetnik, investitor, Di-džej Dizel i zaštitno lice brojnih kompanija. Njegovo poslovno carstvo vrijedi stotine miliona dolara, prenosi Kliks.

