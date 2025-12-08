Logo
Large banner

Dubai slavio u Laktašima

Autor:

Nikola Lučić

08.12.2025

21:10

Komentari:

0
Дубаи славио у Лакташима
Foto: ATV

Košarkaši Igokee poraženi su od Dubaija u okviru devetog kola ABA lige rezultatom 88:74.

U sjajno ispunjenoj dvorani u Laktašima ekipa koja je od ove sezone član Evrolige nastavila je niz nepobjedivosti u regionalnom takmičenju i opravdala ulogu favorita.

Mfiondu Kabengele bio je najefikasniji sa 20 poena, 12 je ubacio Mekinli Rajt, a dvocifreni su bili još Kenan Kamenjaš sa 11 i Kosta Kondić sa 10 poena.

“Čestitke mojim igračima na pobjedi, svaka čast za pristup. Igokea je veoma ozbiljan protivnik i tako smo shvatili ovu utakmicu. Igrali smo sjajnu timsku košarku i odličnu odbranu, Igokei sve najbolje u nastavku sezone”, izjavio je trener KK Dubai Jurica Golemac.

ККИ Врбас-08122025

Košarka

KKI Vrbas završio polusezonu pobjedom i najavio velike ambicije

Najefikasniji u redovima Igokee bio je Brin Tajri sa 15 poena. Boriša Simanić je dodao 13.

“Čestitke Dubaiju na pobjedi, od početka do kraja su kontrolisali sva dešavanja na parketu i nisu nam dali da se približimo na manju razliku. Bez obzira na to zadovoljan sam igrom svojih momaka, mislim da smo u ove posljednje dvije utakmice pokazali da se polako vraćamo i nadam se još većem napretku u nastavku sezone. Hvala i publici koja je došla u velikom broju, nadam se da će tako da bude i u narednim utakmicama”, rekao je trener KK Igokea Nenad Stefanović.

Podijeli:

Tagovi:

KK Igokea

Dubai

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Pasoši BiH

BiH

Kako se procjenjuje ko je od "naročite koristi za BiH" da bi dobio državljanstvo?

23 min

0
АБА2 Лига: Борац сутра дочекује Војводину

Košarka

ABA2 Liga: Borac sutra dočekuje Vojvodinu

25 min

0
„Срби за Србе“ прикупили средства за куповину куће четворочланој породици

Društvo

„Srbi za Srbe“ prikupili sredstva za kupovinu kuće četvoročlanoj porodici

30 min

0
Новац никад не држите на овим мјестима у кући, вјерује се да привлаче сиромаштво

Savjeti

Novac nikad ne držite na ovim mjestima u kući, vjeruje se da privlače siromaštvo

24 min

0

Više iz rubrike

ККИ Врбас завршио полусезону побједом и најавио велике амбиције

Košarka

KKI Vrbas završio polusezonu pobjedom i najavio velike ambicije

15 min

0
АБА2 Лига: Борац сутра дочекује Војводину

Košarka

ABA2 Liga: Borac sutra dočekuje Vojvodinu

25 min

0
Црвена звезда поразила Босну у Сарајеву

Košarka

Crvena zvezda porazila Bosnu u Sarajevu

1 h

0
Кошаркашки тренер

Košarka

Ko je Mirko Ocokoljić, novi trener Partizana?

6 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

20

Pronađena olupina raskošnog broda iz drevnog Egipta

21

19

Lidl završio megacentar u BiH: Počinje odbrojavanje do otvaranja prodavnica

21

16

5 horoskopskih znakova koji hronično kasne

21

12

Ovo je idealna večera za mršavljenje, zbog nje crijeva rade kao sat

21

10

Dubai slavio u Laktašima

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner