Dubai slavio u Laktašima

U sjajno ispunjenoj dvorani u Laktašima ekipa koja je od ove sezone član Evrolige nastavila je niz nepobjedivosti u regionalnom takmičenju i opravdala ulogu favorita.

Mfiondu Kabengele bio je najefikasniji sa 20 poena, 12 je ubacio Mekinli Rajt, a dvocifreni su bili još Kenan Kamenjaš sa 11 i Kosta Kondić sa 10 poena.

“Čestitke mojim igračima na pobjedi, svaka čast za pristup. Igokea je veoma ozbiljan protivnik i tako smo shvatili ovu utakmicu. Igrali smo sjajnu timsku košarku i odličnu odbranu, Igokei sve najbolje u nastavku sezone”, izjavio je trener KK Dubai Jurica Golemac.

Košarka KKI Vrbas završio polusezonu pobjedom i najavio velike ambicije

Najefikasniji u redovima Igokee bio je Brin Tajri sa 15 poena. Boriša Simanić je dodao 13.

“Čestitke Dubaiju na pobjedi, od početka do kraja su kontrolisali sva dešavanja na parketu i nisu nam dali da se približimo na manju razliku. Bez obzira na to zadovoljan sam igrom svojih momaka, mislim da smo u ove posljednje dvije utakmice pokazali da se polako vraćamo i nadam se još većem napretku u nastavku sezone. Hvala i publici koja je došla u velikom broju, nadam se da će tako da bude i u narednim utakmicama”, rekao je trener KK Igokea Nenad Stefanović.