Logo
Large banner

Crvena zvezda porazila Bosnu u Sarajevu

08.12.2025

19:49

Komentari:

0
Црвена звезда поразила Босну у Сарајеву
Foto: Anadolu/Samır Jordamovıc

Košarkaši Crvene zvezde slavili su protiv Bosne sa 86:77 u okviru 9. kola ABA lige.

Zvezda je u sarajevskoj Zetri krenula radikalno i vrlo brzo stigla do prednosti od 10:0. Tek u četvrtom minutu razigrali su se i košarkaši Bosne koji smanjuju razliku, ali beogradski klub ponovo hvata ritam i u jednom trenutku dolazi do prednosti od 12 poena.

Nakon ovog poraza Bosna je na petoj poziciji Grupe B ABA lige, dok je Zvezda na trećoj poziciji.

Podijeli:

Tagovi:

KK Crvena zvezda

KK Bosna

ABA liga

Košarka

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ђина Џиновић због овога обрисала друштвене мреже

Scena

Đina Džinović zbog ovoga obrisala društvene mreže

1 h

0
Мишо Ковач у АИ верзији појављује се у споту за пјесму "Остала си увијек иста"

Kultura

Vještačka inteligencija vratila legendu u mladost: Znate li o kome je riječ?

1 h

0
Клунијев најновији филм стигао на Нетфликс, да ли сте га погледали?

Kultura

Klunijev najnoviji film stigao na Netfliks, da li ste ga pogledali?

1 h

0
Објављени језиви снимци разорног земљотреса у Јапану

Svijet

Objavljeni jezivi snimci razornog zemljotresa u Japanu

1 h

0

Više iz rubrike

Кошаркашки тренер

Košarka

Ko je Mirko Ocokoljić, novi trener Partizana?

6 h

0
Јокић оборио рекорд Мајкла Џордана

Košarka

Jokić oborio rekord Majkla Džordana

13 h

0
Погледајте Јокићево додавање преко цијелог терена

Košarka

Pogledajte Jokićevo dodavanje preko cijelog terena

13 h

0
Лука Шаманић за АТВ: Зенит изнад евролигаша

Košarka

Luka Šamanić za ATV: Zenit iznad evroligaša

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

20

Pronađena olupina raskošnog broda iz drevnog Egipta

21

19

Lidl završio megacentar u BiH: Počinje odbrojavanje do otvaranja prodavnica

21

16

5 horoskopskih znakova koji hronično kasne

21

12

Ovo je idealna večera za mršavljenje, zbog nje crijeva rade kao sat

21

10

Dubai slavio u Laktašima

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner