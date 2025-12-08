Crvena zvezda porazila Bosnu u Sarajevu

Zvezda je u sarajevskoj Zetri krenula radikalno i vrlo brzo stigla do prednosti od 10:0. Tek u četvrtom minutu razigrali su se i košarkaši Bosne koji smanjuju razliku, ali beogradski klub ponovo hvata ritam i u jednom trenutku dolazi do prednosti od 12 poena.

Nakon ovog poraza Bosna je na petoj poziciji Grupe B ABA lige, dok je Zvezda na trećoj poziciji.