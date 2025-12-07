Logo
Luka Šamanić za ATV: Zenit iznad evroligaša

Izvor:

ATV

07.12.2025

19:47

Komentari:

0
Лука Шаманић за АТВ: Зенит изнад евролигаша
Foto: ATV

Trnovit košarkaški put prošao je Luka Šamanić. Prije punoljetstva Zagreb je zamijenio Barselonom, brzo se predomislio pa je preko Ljubljane ispunio dječački san, a to je NBA liga.

Od generacijskog talenta za kratko vrijeme strpan je u koš otpisanih. Korak iz Amerike u Cibonu zaličio je na početak kraja, ali ispostaviće se, bio je to potez koji je Lukinu karijeru postavio na pravo mjesto.

Zenitu je dao prednost ispred Evrolige. Iako su ruski klubovi pod sankcijama, organizacija je i dalje najbliža NBA nivou.

Da je lako nije, poručuje i Viktor Hrijapa, koji danas obavlja funkciju u košarkaškoj federaciji Rusije. Povratak u Evroligu, kada se, desi, Rusi će dočekati sa velikim olakšanjem.

I dok Evroliga u formatu sa 20 klubova svake sezone donosi veliku neizvjesnost, postavlja se pitanje, kako se skine zabrana ruskim klubovima. NBA je zakucao na evropska vrata i novi poredak na starom kontinentu je neizbježan.

Tag:

Košarka

