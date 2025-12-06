Logo
Jokićevih 40 poena – veliki preokret Denvera

06.12.2025

08:06

Komentari:

0
Foto: Tanjug/AP

Košarkaši Denver nagetsa pobijedili su na gostovanju ekipu Atlanta hoksa rezultatom 134:133 u utakmici NBA lige, a srpski reprezentativac Nikola Jokić postigao je 40 poena na meču.

On je na meču ostvario i devet skokova i osam asistencija, a šutirao je iz igre 13/26.

U timu Denvera Džamal Mari je meč završio sa 23 poena i 12 asistencija, Tim Hardavej džunior postigao je 17 poena, a Kameron Džonson 16 poena.

Свијеће / Илустративна фотографија

Gradovi i opštine

Obilježavanje 33. godišnjice od Trećeg odreda Specijalne brigade MUP Srpske

U ekipi Atlante najefikasniji je bio Nikel Aleksander Voker sa 30 poena, a Džejlen Džonson je imao tripl-dabl učinak, pošto je postigao 21 poen, 18 skokova i 16 asistencija.

Denveru je ovo druga uzastopna pobjeda, a u sljedeća dva meča očekuju ih gostovanja kod Šarlota i Sakramenta.

Nikola Jokić

Denver

Small banner