Nenad Dimitrijević za ATV: Partizan nikada nije zvao

Autor:

Ivan Dragičević

04.12.2025

21:51

Komentari:

0
Игокеа - Зенит
Foto: ATV

Godinama su ga navijači i mediji povezivali sa Partizanom zbog privrženosti prema crno bijelim bojama, a sadašnji plejmejker Zenita Nenad Dimtrijević negira da je ikada imao ponudu kluba iz Beograda.

- Nikada nije bila opcija. Partizan me nikada nije zvao - rekao je Dimitrijević za ATV.

Ne poriče da je ima želju da sarađuje sa Željkom Obradovićem.

- To bi bila velika čast. On je jedan od najvećih trenera u Evropi. Ispratio sam situaciju sa Partizanom, nažalost svemu dođe kraj - istakao je makedonski košarkaš koji spada u red najboljih plejmejkera u Evropi.

Razgovor sa Nenadom Dimitrijevićem narednih dana možete pogledati u sportskim dijelu ATV vijesti.

