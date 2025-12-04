Nenad Dimitrijević za ATV: Partizan nikada nije zvao

Autor:Ivan Dragičević
04.12.2025
21:51
Komentari:0
Godinama su ga navijači i mediji povezivali sa Partizanom zbog privrženosti prema crno bijelim bojama, a sadašnji plejmejker Zenita Nenad Dimtrijević negira da je ikada imao ponudu kluba iz Beograda.
- Nikada nije bila opcija. Partizan me nikada nije zvao - rekao je Dimitrijević za ATV.
Ne poriče da je ima želju da sarađuje sa Željkom Obradovićem.
- To bi bila velika čast. On je jedan od najvećih trenera u Evropi. Ispratio sam situaciju sa Partizanom, nažalost svemu dođe kraj - istakao je makedonski košarkaš koji spada u red najboljih plejmejkera u Evropi.
Razgovor sa Nenadom Dimitrijevićem narednih dana možete pogledati u sportskim dijelu ATV vijesti.
