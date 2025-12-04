Logo
Kinezi uhapšeni u Pančevu zbog otmice i silovanja

Izvor:

Telegraf

04.12.2025

21:48

Илустрација
Foto: ATV

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Pančevu određeno je zadržavanje prema licima L.X.G. (40), C.J.L. (38) i W.T. (43), državljana Narodne Republike Kine, u trajanju do 48 časova.

Osumnjičeni su uhapšeni jer se terete da su kao saizvršioci izvršili krivično djelo otmica tako što su dana 3.12.2025. godine odvezli dvije oštećene, državljanke Narodne Republike Kine rođene 1986. i 1989. godine, sa aerodroma "Nikola Tesla" u Beogradu do kuće u Dolovu gdje su ih zadržali. Lica C.J.L. i W.T. se terete i da su u navedenoj kući izvršili krivično djelo silovanje.

Алергија прехлада

Zdravlje

Haraju mutant virusi: Ovo su simptomi koji traju i do mjesec dana

Dežurni javni tužioci su sa pripadnicima Policijske uprave u Pančevu dana 4.12.2025. godine izvršili uviđaj mjesta događaja, a u saradnji sa policijom preduzimaju se sve potrebne radnje radi prikupljanja dokaza.

Osumnjičeni će u Više javno tužilaštvo u Pančevu biti sprovedeni radi saslušanja.

