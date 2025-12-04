Logo
Navijači Partizana izviždali svoje igrače i poslali poruku - VIDEO

Кошаркаши Партизана
Foto: Screenshot / X

Navijači Partizana izviždali su večeras košarkaše i privremenog trenera Mirka Ocokoljića i pružili podršku doskorašnjem treneru "crno-bijelih" Željku Obradoviću pred početak utakmice 14. kola Evrolige protiv Bajerna.

"Grobari" su u punoj Beogradskoj areni skandirali ime i držali fotografije Obradovića, koji je prošle nedjelje napustio klub.

Takođe su viđeni transparenti "Svi smo mi Željko", "Željko = Partizan", a sa tribina su se čule i uvredljive poruke upućene predsjedniku Partizana, Ostoji Mijailoviću, navodi Tanjug.

KK Partizan

Željko Obradović

