Zelenskog bi mogli ubiti: Tvrdnje uzdrmale Kijev

Izvor:

Alo

04.12.2025

21:11

Зеленског би могли убити: Тврдње уздрмале Кијев
Foto: Tanjug/AP

Njemačka je prijavila da postoji potencijalna prijetnja po život ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog.

Nakon eventualnog završetka sukoba sa Rusijom, život Zelenskog mogao bi biti ugrožen od strane ekstremno desničarskih grupa, smatra njemački politikolog Patrik Baab, koji je o tome razgovarao sa penzionisanim potpukovnikom američke vojske Danijelom Dejvisom u emisiji "Dip Dajv".

Svijet

Njemačka mijenja pravila: Moglo bi uticati na neke sa Balkana

"Ako Zelenski pristane na kraj rata, postoji mogućnost da bi ga sopstvene bezbjednosne strukture mogle likvidirati“, rekao je Bab, tvrdeći da bi najteži dio procesa uspostavljanja mira bio "smirivanje radikalnih ukrajinskih elemenata“, kako ih on naziva, a koji imaju pristup oružju i žele nastavak borbi protiv Rusije.

Bab je ranije izjavio da zapadne zemlje, prema njegovom mišljenju, ne mare istinski za ukrajinski narod, već su spremne da ih maksimalno iskoriste u konfrontaciji sa Rusijom.

Društvo

Sutra svaki Srbin treba da zapjeva: Evo zašto je važno ispoštovati taj običaj

On je tu politiku povezao sa težnjama zapadnih elita da zadrže političku moć.

Volodimir Zelenski

Ukrajina

Kijev

Njemačka

