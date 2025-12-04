Njemačka je prijavila da postoji potencijalna prijetnja po život ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog.

Nakon eventualnog završetka sukoba sa Rusijom, život Zelenskog mogao bi biti ugrožen od strane ekstremno desničarskih grupa, smatra njemački politikolog Patrik Baab, koji je o tome razgovarao sa penzionisanim potpukovnikom američke vojske Danijelom Dejvisom u emisiji "Dip Dajv".

"Ako Zelenski pristane na kraj rata, postoji mogućnost da bi ga sopstvene bezbjednosne strukture mogle likvidirati“, rekao je Bab, tvrdeći da bi najteži dio procesa uspostavljanja mira bio "smirivanje radikalnih ukrajinskih elemenata“, kako ih on naziva, a koji imaju pristup oružju i žele nastavak borbi protiv Rusije.

Bab je ranije izjavio da zapadne zemlje, prema njegovom mišljenju, ne mare istinski za ukrajinski narod, već su spremne da ih maksimalno iskoriste u konfrontaciji sa Rusijom.

On je tu politiku povezao sa težnjama zapadnih elita da zadrže političku moć.