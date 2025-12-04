Logo
Šejla Zonić proživjela užasnu dramu: Sve su mi lađe potonule

Telegraf

04.12.2025

20:47

Шејла Зонић проживјела ужасну драму: Све су ми лађе потонуле

Pjevačica Šejla Zonić doživjela je ozbiljnu neprijatnost kada je njen TikTok profil hakovan, a nepoznata osoba zatražila je novac da bi joj nalog bio vraćen.

Sve se dogodilo baš u trenutku kada je, poslije dugog vremena, izašla da se opusti sa drugaricama i onda je uslijedio potpuni šok.

Šejla se ovim povodom oglasila na svom Instagram profilu i ispričala šta se desilo.

"Hakovali su mi TikTok prošle nedjelje i tražili novac! Izašla sam sa drugaricama u noćni provod poslije sto godina, opustila se, plešemo, zabavljamo se, i počinju da mi stižu neki mejlovi vezani za TikTok. Poslije toga mi se javio neki broj na Telegramu i zahtijevao da platim 1.000 dolara da bih dobila nalog nazad. Bila sam u potpunom šoku!", rekla je Šejla.

Pjevačica priznaje da ju je situacija emotivno slomila:

"U tom trenutku su mi sve lađe potonule. Otišla sam kući ekstremno ljuta i tužna u isto vrijeme".

Ipak, odlučila je da ne pristane na ucjenu, piše "Telegraf".

"Nisam htjela da budem žrtva ucjene, jer bih na taj način samo podstakla te ljude da nastave da ucjenjuju nekog drugog.

Zato sam odlučila da krenem ispočetka. Možda mi je baš taj novi početak bio potreban", objasnila je pjevačica.

Na kraju, Šejla je zamolila svoje pratioce za podršku:

"Zamolila bih vas da me zapratite na mom novom TikTok profilu kako bismo zajedno krenuli ispočetka i napravili još bolji i jači profil. Hvala vam, ljubim vas".

Šejla Zonić

hakeri

hakovanje

TikTok

