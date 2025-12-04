Loto rezultati: Pogledajte brojeve izvučene u 97. kolu

U igri Loto 5+1, u 97. kolu, nije izvučena glavna premija koja je iznosila oko milion i 200 hiljada maraka.

U ovom kolu izvučeni su brojevi 34, 14, 5, 22, 13. Dopunski broj bio je broj 9.

Ni u igri Džoker nije izvučena glavna nagrada koja je iznosila oko 60.000 KM.

Džoker broj glasio je 086603.

U petak će biti izvučeno 96. kolo u igri Loto 7 od 39, a glavna premija iznosi oko 4.450.000 KM.

Igrači će takođe imati i ekstra šansu u kojoj mogu osvojiti automobil pežo 5008.