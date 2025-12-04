Za koji iznos će biti povećane plate u obrazovanju i kulturi

Izvor:
ATV
04.12.2025
16:23
Predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske Goran Stanković rekao je da će se nastaviti pregovori o povećanju plata svih budžetskih korisnika i da na konsultacijama sa predsjednikom Vlade Savom Minićem nije postignut konkretan dogovor.
"Očekivali smo da će od 1. januara doći do povećanja plata svih budžetskih korisnika. Nažalost, nismo postigli dogovor kada i koliko će biti povećanje. Mogu reći da ćemo nastaviti pregovore između resornih ministara i granskih sindikata", rekao je Stanković novinarima u Banjaluci nakon konsultacija u vezi sa budžetom za narednu godinu.
On je najavio da će u toku naredne sedmice biti nastavljeni pregovori i dodao da je izvjesno da će od 1. januara doći do usklađivanja plata u oblasti obrazovanja i kulture.
"To su radnici sa visokom stručnom spremom, koji će dobiti povećanje plata oko 100 KM. Nadamo se da ćemo riješiti i pitanje radnika sa višom stručnom spremom. Sindikat obrazovanja, nauke i kulture će riješiti to pitanje", naveo je Stanković.
On je izrazio očekivanje da će se naredne godine raditi više na zaštiti radnika i uvećanju njihovih prava.
"Pričali smo i o izdvajanju naknade za regres i utvrđivanju minimalnog iznosa, uključujući i radnike u privredi. Otvorili smo mnogo pitanja i nastavićemo razgovore", poručio je Stanković.
U Administrativnom centru Vlade Republike Srpske u Banjaluci danas su održane konsultacije i sa predstavnicima Privredne komore, Zanatsko-preduzetničke komore, Saveza opština i gradova, a predstoji još sastanak sa predstavnicima Konfederacije sindikata Republike Srpske.
