Za koji iznos će biti povećane plate u obrazovanju i kulturi

Izvor:

ATV

04.12.2025

16:23

Минић са Савезом синдиката
Foto: ATV / Branko Jović

Predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske Goran Stanković rekao je da će se nastaviti pregovori o povećanju plata svih budžetskih korisnika i da na konsultacijama sa predsjednikom Vlade Savom Minićem nije postignut konkretan dogovor.

"Očekivali smo da će od 1. januara doći do povećanja plata svih budžetskih korisnika. Nažalost, nismo postigli dogovor kada i koliko će biti povećanje. Mogu reći da ćemo nastaviti pregovore između resornih ministara i granskih sindikata", rekao je Stanković novinarima u Banjaluci nakon konsultacija u vezi sa budžetom za narednu godinu.

On je najavio da će u toku naredne sedmice biti nastavljeni pregovori i dodao da je izvjesno da će od 1. januara doći do usklađivanja plata u oblasti obrazovanja i kulture.

Мирослав Бојић

Republika Srpska

Tuđa njega i pomoć, investicije: Bojić otkrio o čemu je razgovarano u Vladi

"To su radnici sa visokom stručnom spremom, koji će dobiti povećanje plata oko 100 KM. Nadamo se da ćemo riješiti i pitanje radnika sa višom stručnom spremom. Sindikat obrazovanja, nauke i kulture će riješiti to pitanje", naveo je Stanković.

On je izrazio očekivanje da će se naredne godine raditi više na zaštiti radnika i uvećanju njihovih prava.

"Pričali smo i o izdvajanju naknade za regres i utvrđivanju minimalnog iznosa, uključujući i radnike u privredi. Otvorili smo mnogo pitanja i nastavićemo razgovore", poručio je Stanković.

Владимир Путин-27112025

Svijet

Kremlj o Putinovoj posjeti: Indija je naš privilegovani strateški partner

U Administrativnom centru Vlade Republike Srpske u Banjaluci danas su održane konsultacije i sa predstavnicima Privredne komore, Zanatsko-preduzetničke komore, Saveza opština i gradova, a predstoji još sastanak sa predstavnicima Konfederacije sindikata Republike Srpske.

