Djevojka (27) nestala prije 10 dana, roditelji u strahu za njen život: ''Bivši dečko je opsjednut njom''

U Italiji već 10 dana traje potraga za djevojkom, koja je nestala 24. novembra nakon što je izašla iz svog doma u Lečeu.

Tatjana Tramasere (27) izašla je iz svog doma tog dana i više je niko nije vidio ni čuo. Visoka je 155 centimetara, ima ravnu crvenu kosu i plave oči, a na sebi je u trenutku nestanka imala farmerice i siv kaput.

Republika Srpska Tuđa njega i pomoć, investicije: Bojić otkrio o čemu je razgovarano u Vladi

Istražioci ispituju članove porodice, prijatelje i poznanike djevojke, u nadi da će naći neki trag. Takođe provjeravaju i telefonske zapise i poruke, koji bi mogli da pruže odgovor na pitanje gdje se nalazi.

Njeni usvojitelji prijavili su njen nestanak tek nekoliko dana kasnije, jer, kako su rekli, dešavalo se i ranije da Tatjana nestane. Međutim, do sada se uvijek sama vraćala, ali ovog puta nema je duže vrijeme.

"Mora da joj se nešto desilo, inače bi se oglasila", rekla je Ornela, Tatjanina majka.

Kako je ispričala, Tatjana joj je u 3.30 rekla da ide da radi, ali se više nije vratila. Njen telefon je isključen.

Ornela i njen suprug Rino, koji su usvojili Tatjana, porijeklom iz Ukrajine, kada je još bila beba, zabrinuti su za svoju kćerku.

"Tatjana, ako nas vidiš i čuješ, vrati se kući. Ne brini, čekamo te raširenih ruku", poručili su roditelji.

Majka je rekla da je Alesandro (30), bivši dečko njene kćerke, bio opsjednut njom, ali da ona nije htjela da čuje za njega.

"Dolazio je kući dva puta, ali Tatjana nije htjela da čuje ništa o njemu", rekla je majka, dodajući da je čudno što je i Alesandro odsutan već nekoliko dana.

Hronika Jednomjesečni pritvor osumnjičenom za obljubu djeteta u Trebinju

Nedavno je Tatjana željela da vozom stigne do svog bivšeg u Breši. Kupila je i karte, ali ih navodno nikada nije iskoristila.

"U stvari, kupila je karte, željela je da vidi da li možda mogu da se pomire. Kada je u ponedjeljak otišla od kuće, bilo je sve normalno. Bila je na putu ka poslu u Lečeu. Poslije toga nismo čuli ništa drugo: potpuna tišina", ponovila je njena majka.

Karabinjeri već danima prikupljaju snimke sa kamera za video nadzor u tom području, dok je Prefektura aktivirala postupak potrage za nestalim osobama.

Njen telefon je već danima neaktivan, a mogućnost geolociranja 27-godišnjakinje pomoću baznih stanica mobilne telefonije djeluje malo vjerovatno.

Društvo U ovim dijelovima se očekuje snijeg za vikend

Apel o njenom nestanku dijeli se mrežama, a porodica se nada da će se Tatjana vratiti kući živa i zdrava.