Selak: Odbrana izborne volje – Republika Srpska ne prihvata nametanje

Predsjednik Socijalističke partije Srpske i ministar pravde Republike Srpske Goran Selak poručio je da pokušaji iz Sarajeva i dijela međunarodne zajednice da nameću politička rješenja i biraju predsjednika Republike Srpske predstavljaju direktan udar na demokratsku volju srpskog naroda i institucije Srpske.

„Nije im bilo dovoljno što su na nezakonit i nepravedan način već skratili mandat narodnom predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, već sada žele i da po svojoj mjeri izaberu novog predsjednika. Na to smo blagovremeno upozoravali. Narod mora biti svjestan njihovih namjera i jedinstveno stati u odbranu institucija Republike Srpske“, istakao je Selak.

Hronika Automobil sletio u provaliju: U njemu bila cijela porodica

On je pozvao građane da se mobilišu i masovno izađu na izbore, naglasivši da je izborna volja naroda najjači i najjasniji odgovor na pritiske, ucjene i politički inženjering.

Komentarišući odluku Centralne izborne komisije BiH o poništavanju prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske na 136 biračkih mjesta u 17 gradova i opština, Selak je naglasio da je riječ o direktnom napadu na Republiku Srpsku, srpski narod i njegovo ustavno i demokratsko pravo da slobodno bira svoje predstavnike.

„Samo zato što im rezultati izbora ne odgovaraju, niko nema pravo da ih prekraja i dovodi u pitanje. Ovakvi postupci CIK-a direktno urušavaju povjerenje građana u izborni proces i same temelje demokratije“, poručio je Selak.

Zanimljivosti Mačka putovala 70 kilometara ispod haube automobila

On je naglasio da će građani i ovaj put jasno potvrditi ono što su već rekli prije tri godine i prije mjesec dana – da nikada nekolicina pojedinaca ne može biti jača od naroda i njegove volje.

„Narod je suveren. Republika Srpska ima svoje institucije, svoje zakone i svoj narod koji zna da ih brani – demokratski, odgovorno i jedinstveno“, zaključio je Selak.