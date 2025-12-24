Logo
Large banner

Selak: Odbrana izborne volje – Republika Srpska ne prihvata nametanje

Izvor:

ATV

24.12.2025

22:45

Komentari:

0
Горан Селак министар правде Републике Српске
Foto: Ustupljena fotografija

Predsjednik Socijalističke partije Srpske i ministar pravde Republike Srpske Goran Selak poručio je da pokušaji iz Sarajeva i dijela međunarodne zajednice da nameću politička rješenja i biraju predsjednika Republike Srpske predstavljaju direktan udar na demokratsku volju srpskog naroda i institucije Srpske.

„Nije im bilo dovoljno što su na nezakonit i nepravedan način već skratili mandat narodnom predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, već sada žele i da po svojoj mjeri izaberu novog predsjednika. Na to smo blagovremeno upozoravali. Narod mora biti svjestan njihovih namjera i jedinstveno stati u odbranu institucija Republike Srpske“, istakao je Selak.

rotacija policija rs mup rs

Hronika

Automobil sletio u provaliju: U njemu bila cijela porodica

On je pozvao građane da se mobilišu i masovno izađu na izbore, naglasivši da je izborna volja naroda najjači i najjasniji odgovor na pritiske, ucjene i politički inženjering.

Komentarišući odluku Centralne izborne komisije BiH o poništavanju prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske na 136 biračkih mjesta u 17 gradova i opština, Selak je naglasio da je riječ o direktnom napadu na Republiku Srpsku, srpski narod i njegovo ustavno i demokratsko pravo da slobodno bira svoje predstavnike.

„Samo zato što im rezultati izbora ne odgovaraju, niko nema pravo da ih prekraja i dovodi u pitanje. Ovakvi postupci CIK-a direktno urušavaju povjerenje građana u izborni proces i same temelje demokratije“, poručio je Selak.

macak aki1

Zanimljivosti

Mačka putovala 70 kilometara ispod haube automobila

On je naglasio da će građani i ovaj put jasno potvrditi ono što su već rekli prije tri godine i prije mjesec dana – da nikada nekolicina pojedinaca ne može biti jača od naroda i njegove volje.

„Narod je suveren. Republika Srpska ima svoje institucije, svoje zakone i svoj narod koji zna da ih brani – demokratski, odgovorno i jedinstveno“, zaključio je Selak.

Podijeli:

Tag:

Goran Selak

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Dmitrij Peskov

Svijet

Peskov: Pregovori treba da se vode iza zatvorenih vrata

2 h

0
Нова Година

Zanimljivosti

Običaji koje treba ispoštovati prije Nove Godine: Privucite bogatstvo i sreću

3 h

0
Избио пожар у породичној кући, има животно угрожених

Hronika

Izbio požar u porodičnoj kući, ima životno ugroženih

3 h

0
Руска рубља новац

Ekonomija

Američki mediji: Rublja među pet najprofitabilnijih globalnih aktiva

3 h

0

Više iz rubrike

ЦиК БиХ пробудила инат

Republika Srpska

CiK BiH probudila inat

6 h

11
Одржан стручни скуп посвећен значају очувања и заштите културне баштине у случају Трговска гора

Republika Srpska

Održan stručni skup posvećen značaju očuvanja i zaštite kulturne baštine u slučaju Trgovska gora

6 h

0
Маричић: Одлука ЦИК-а напад на Српску и изборну вољу српског народа

Republika Srpska

Maričić: Odluka CIK-a napad na Srpsku i izbornu volju srpskog naroda

6 h

2
Саво Минић

Republika Srpska

Minić o odluci CIK-a: I ovu ćemo, kao i sve do sada, prevazići

6 h

1
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

00

Marija Šerifović otvorila dušu: "Svakoj samohranoj majci treba da se dodijeli pehar"

22

48

Do kraja nedjelje stiže finansijski pakao za 3 znaka: Ko će biti neprijatno iznenađen?

22

45

Selak: Odbrana izborne volje – Republika Srpska ne prihvata nametanje

22

40

Automobil sletio u provaliju: U njemu bila cijela porodica

22

34

Mačka putovala 70 kilometara ispod haube automobila

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner