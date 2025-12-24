CiK BiH probudila inat

Centralna izborna komisija je probudila inat. Razlika će biti još veća u korist Siniše Karana, kategoričan je lider SNSD-a. Milorad Dodik kaže i da CIK ruši BiH, a misli da ruši Republiku Srpsku.

"Na dan izbora možete da uložite prigovor i to je jedini prigovor koga imate, dok CIK ne proglasi neke rezultate. Nakon toga imate pravo da se žalite. SDS se bavio time, a rekao je i Sud i CIK da oni nemaju pravo i da nije utvrđena nikakva povreda. Prije nekoliko dana to je bilo saopštenje. Onda su juče trebali da završe tu priču i održan je sastanak kod Šmita u OHR-u, gdje su bili članovi CIK-a. Na jedan čudan način meni je i drago što se ovo desilo. To će nas dovesti u poziciju da nešto malo se popravimo. Na ovim biračkim mjestima izašlo je 38.000, a nije izašlo 45.000 građana. Stalno sam bio nezadovoljan činjenicom da ne možemo da pređemo 10.000 razlike, a sada nam se pružila prilika da to bude 15.000 razlike", kaže predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

Još od ranije je u javnosti poznato, a čulo se i danas, da u CIK-u sjede članovi bliski opozicionim partijama iz Srpske. Jovan Kalaba je član PDP-a. Vanja Bjelica Prutina bila je savjetnica SDS-ovog Mirka Šarovića. Danas iz SDS-a poruka da odluka CIK-a predstavlja pozitivan signal, ali izbori mora da se u potpunosti ponove u Doboju, Zvorniku, Bratuncu i Laktašima. U opoziciji sigurni da je Branko Blanuša pobjednik. Kažu, sada mora dobro da se organizuju.

"Gospodin Branko Blanuša je ostvario rezultat koji je za divljenje i ono što mogu da kažem je da ako budu se ponovili izbori u svim glasačkim mjestima, ako se ispoštuje izborna volja ljudi koji budu glasali, sigurno je da će Branko Blanuša pobijediti, jer ponavljam, nije moguće pobijediti u tri najveća grada, Banjaluci, Bijeljini i Prijedoru, a da izgubite tolikom razlikom u Doboju i Zvorniku", rekao je Ognjen Bodiroga, poslanik SDS-a u NSRS.

"Sav ovaj pritisak, podaci koje smo saopštili, istraživanje o kojima smo govorili mi, SDS i Narodni front Jelene Trivić u proteklih mjesec dana od kako su završeni izbori ipak dao efekat. Trenutno gospodin Blanuša vodi 6.000 i nama ostaje da se dobro organizujemo, da imamo mrežu posmatrača, koja će spriječiti zloupotrebe na ponovljenim izborima na ovih 136 mjesta i da Branko Blanuša bude predsjednik", kaže Nebojša Vukanović, poslanik Liste za pravdu i red.

CIK je pokazala da je politički organ. Žele da ukradu pobjedu Siniše Karana. CIK-ova odluka je rezultat paraobavještajnog podzemlja u Federaciji. I to je dio reakcija koje stižu na odluku o ponavljanju izbora. Sada ćemo još jače, saglasna je vladajuća koalicija.

"Pošto je ovo njihova posljednja šansa, ja se nadam da ćemo ih ispratiti s ovom posljednjom šansom, i da će ovo naš narod ovo razumjeti kao šansu da ih sve, što se izbora tiče razbijemo u paramparčad, da CIK podnese ostavku, a da Šmit ide kući", kaže Nenad Stevandić, predsjednik Ujedinjene Srpske.

"Sve što rade, rade u cilju obezbjeđivanja pobjede Blanuši koji nije pobijedio na ovim izborima. Građani Republike Srpske su jasno rekli za koga su se opredijelili i koga su podržali", kaže Miroslav Vujičić, poslanik SNSD-a u PD PS BiH.

CIK je rak rana izbornog procesa, kategorična je Željka Cvijanović. Prvo su nam, kaže srpski član Predsjedništva BiH, nametnuli prijevremene predsjedničke izbore u Republici Srpskoj, a sada ih ponavljaju gdje god im se ne sviđa rezultat. Ovo je obično mrcvarenje naših građana i pokušaj da se od Republike Srpske napravi slučaj, zaključuje Cvijanovićka.