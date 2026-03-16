Nova pravila na pumpama, kazne nezamislive za obične smrtnike

Kao odgovor na znatno povećane cijene goriva koje su rezultat iransko-iračkog rata, njemačka vlada pokrenula je paket mjera.

Planovi uključuju pooštravanje antimonopolskih zakona kako bi se cijene goriva držale pod kontrolom.

Nadalje, benzinske stanice smiju da podižu cijene samo jednom dnevno - u podne. Međuministarske konsultacije za odgovarajuće zakonske izmjene pokrenute su u nedjelju, rekao je portparol vlade.

Rat poskupljuje gorivo

Brodski promet u Ormuškom moreuzu, uskom plovnom putu između Persijskog i Omanskog zaliva, praktično je stao zbog iranske blokade.

To uzrokuje rast cijena nafte. Cijene goriva u Njemačkoj posebno su naglo porasle, rekao je Tomaso Duso, predsjednik Komisije za monopole. To je vidljivo iz podataka Evropske komisije o cijenama goriva u 27 država članica.

"Činjenica da su povećanja cijena u Njemačkoj znatno veća od evropskog prosjeka ukazuje na to da moramo riješiti strukturne probleme na tržištu nafte".

Pravilo "jednom dnevno"

Prateći austrijski model, benzinske stanice smiju da podižu cijene samo jednom dnevno, u podne, kako je vlada već najavila. Sniženje cijena biće dopušteno u bilo kom trenutku.

Prekršaji bi mogli da se kazne iznosima do 100.000 evra, prema vladinim izvorima. Novo pravilo ima za cilj da osigura veću transparentnost i manje kratkoročnih fluktuacija cena na pumpama.

Međutim, sporno je hoće li novo pravilo zapravo imati efekta na smanjenje cijena.

Pooštravanje antimonopolskog zakona

Konkretno, to se odnosi na nadzor zloupotrebe u sektoru goriva. Kancelarija za kartele dobiće veća ovlašćenja za preduzimanje mjera protiv dominantnih kompanija u sektoru goriva kada postoje dokazi o previsokim cijenama.

Prema vladinim izvorima, u slučajevima naglog rasta cijena, teret dokazivanja biće obrnut: kompanije će morati da dokažu da su njihova povećanja cijena objektivno opravdana. To bi trebalo znatno da olakša tijelima za kartele preduzimanje mjera protiv prekomjernih cijena. Model za to su propisi na tržištima električne energije i gasa.

Nadalje, ubrzaće se tzv. sektorske istrage Kancelarije za kartele. Cilj je omogućiti brže otkrivanje kršenja antimonopolskih propisa i bržu primjenu korektivnih mjera.

Njemačka ministarka privrede Katerina Rajhe već je najavila da vlada ispituje pooštravanje kontrole zloupotrebe Kancelarije za kartele u sektoru goriva, što bi dovelo do strože kontrole troškova i cijena.

Armand Zorn, zamjenik parlamentarnog vođe SPD-a, rekao je da se antimonopolski zakon mora pooštriti - "kako naftne kompanije ne bi mogle da povećaju svoju dobit na štetu potrošača kao rezultat krize".

Političari zahtijevaju dalje mjere

Političari iz konzervativnih stranaka CDU/CSU i SPD pozivaju na opsežnije mjere. Zorn se zalagao za uvođenje "ograničenja cijena goriva“:

"Cijene benzina i dizela ne smiju naglo da rastu u odnosu na cenu sirove nafte".

Sven Šulce (CDU), premijer Saksonije-Anhalt, zatražio je u listu "Bild" smanjenje poreza na energiju dok se tržište ne normalizuje.

Radna grupa koju je imenovala koalicija za rješavanje rastućih cijena sastaje se u ponedjeljak u Berlinu. Očekuje se da će prisustvovati predstavnici naftnih kompanija, zajedno sa Andreasom Mundtom, predsjednikom Savezne kancelarije za kartele.

Trenutne cijene goriva

Cijene goriva nastavile su da rastu. U subotu su cijene dizela i goriva E10 u prosjeku blago porasle širom Njemačke, prema ADAC-u (Njemački automobilski klub).

Litar dizela koštao je 2,153 evra – 0,4 centa više nego prethodnog dana.

Cijena benzina E10 iznosila je 2,035 evra po litru, što je 0,7 centi više nego prethodnog dana. Iako su obje cijene porasle drugi dan zaredom, i dalje su nešto niže nego u utorak, najskuplji dan od početka rata.

Uprkos pritužbama vozača širom Njemačke na visoke cijene goriva, očigledno se ne vozi znatno manje. Analiza koju je sproveo stručnjak za saobraćajne podatke TomTom za Njemačku novinsku agenciju (dpa) nije otkrila značajno smanjenje kilometraže, prenosi "Feniks magazin".

"Naši podaci ne daju naznake da se kilometraža znatno smanjila tokom perioda visokih cijena“, rekao je portparol TomToma.

"Umjesto toga, tokom perioda koji se razmatraju ostala je relativno stabilna", dodao je.

To bi moglo biti povezano sa tipičnim sezonskim povećanjem mobilnosti u proljeće.