Израелски и амерички специјалци упали у још једну земљу?

16.03.2026
14:52
Земља која би највише могла страдати од америчког и израелског напада на Иран јесте 47-милионски Ирак, због крхке политичке структуре и велике буџетске зависности од нафте.
Ирак је годинама био бојно поље на којем су се сударали интереси Техерана и Вашингтона. У року од неколико сати након почетка америчко-израелског напада на Иран 28. фебруара поново су избили сукоби и у Ираку. У Ираку се води паралелни рат или "рат у сјенци", како то назива "Фајненшал тајмс".
Иран и шиитске групе које Иран подржава гађају америчке базе у Ираку, док САД бомбардује проиранске групе у тој земљи.
У уторак су шиитске милиције у Ираку напале амерички дипломатски објекат у Багдаду, након ракетних напада на израелске и америчке базе у Јордану, извјештава британски "Гардијан", упозоравајући да се Ирак појављује као ново кључно поприште сукоба, док се борбе распламсавају.
"Ирак је на удару обје зараћене стране", изјавио је ирачки министар спољних послова Фуад Хусеин на конференцији за новинаре у понедјељак.
Једна проиранска група објавила је да су у уторак у ваздушном нападу убијена четири њена борца у бази на сјеверу Ирака, у најновијем у низу таквих напада које су највјероватније извели САД или Израел. Проиранске милиције истовремено готово свакодневно нападају америчку базу у Ербилу, главном граду ирачке аутономне регије Курдистан, и пуцају на положаје потенцијалних америчких савезника међу локалним курдским фракцијама.
Од почетка рата 28. фебруара појављују се непотврђене информације да амерички и израелски специјалци упадају у Ирак и дјелују против проиранских шиитских милиција. Багдад је протестовао Израелу због слања њихових специјалаца, а у сукобу између израелских специјалаца и ирачких званичних снага било је погинулих Ирачана.
Израелци су такође извели више ваздушних напада на положаје шиитских група на западу и југу Ирака.
Са друге стране, Ирак оптужује Иран да је испалио ракете које су запалиле два танкера код ирачке обале. Погинула је најмање једна особа. Због ескалације сукоба ирачке власти су у четвртак објавиле да обустављају рад нафтних терминала.
Два нападнута брода Ирак је користио за превоз своје нафте, саопштила је ирачка агенција за извоз нафте. Међутим, "Њујорк Тајмс" пише да је танкер Саејфи Вишни, који плови под заставом Маршалових Острва, заправо у власништву америчке компаније. Иран је преузео одговорност за напад на танкер под заставом Маршалових Острва. Други брод нису поменули - ријеч је о танкеру Зефирос под заставом Малте, и није јасно да ли је био посебно циљан или је страдао у нападу на први танкер.
Ирачани нису имали жртава само у сукобу с израелским специјалцима. Брзо након почетка рата, пише "ФТ", пастир из пустиње на југу Ирака јавио је да је уочио неозначена војна возила и стране војнике који се спуштају из хеликоптера. Ирачки војници кренули су у патролу близу саудијске границе и убрзо су се нашли под ватром: један војник је погинуо, а двојица су рањена. Није објављено ко су нападачи, али "ФТ" пише да су то вјероватно били амерички специјалци.
Према једном извору, групе из Ирака извеле су напад у Саудијској Арабији, након чега су "стране снаге прешле у Ирак како би неутралисале пријетњу".
Амерички војни званичник рекао је за "ФТ" да су спроводили операције у Ираку као дио акције у Ирану, али искључиво ради одбране америчких трупа које су напале групе повезане с Ираном. Амерички извор негира да је дошло до сукоба с регуларним ирачким снагама, преноси "Јутарњи лист".
Ширење сукоба на Ирак прети урушавањем ионако крхке равнотеже у тој земљи која се никада није опоравила од америчке инвазије 2003. године, спроведене ради рушења режима Садама Хусеина. Ирачка економија зависи од извоза нафте, који је нагло пао због иранске блокаде Хормушког мореуза. Чести су нестанци струје у тренутку када се политичари боре за формирање нове владе.
Шиитске милиције које подржава Техеран преузеле су одговорност за десетак ракетних и беспилотних напада усмјерених на америчке војне и дипломатске објекте. Нападнута је америчка амбасада у Багдаду, а 1. марта и америчка ваздушна база у Ербилу.
Десетог марта неколико дронова погодило је амерички дипломатски и логистички објекат унутар комплекса аеродрома у Багдаду. Сљедећег дана Американци су покренули противудар на положаје проиранских шиитских група. Наоружане групе напале су и нафтну инфраструктуру, аеродром и хотеле у којима су смјештени амерички држављани у Ербилу.
Шиитске милиције из Ирака преузеле су одговорност и за нападе на Јордан и Кувајт. Нападнута је и италијанска војна база у ирачком Курдистану. Само у нападима у Курдистану употријебљене су стотине дронова.
Иран је напао базе иранских курдских група које су у непријатељству с Техераном, а прошле недјеље појавиле су се информације да их САД и Израел припремају за упад у западни Иран. У петак је једна шиитска милиција извијестила о сукобу с америчким хеликоптерима Апач изнад Мосула, али Вашингтон то није потврдио.
"Нису тражили нашу дозволу", изјавио је један ирачки званичник за "ФТ".
Бивша званичница америчког Стејз Департмента за Ирак и Иран, а сада аналитичарка Атлантског савета Викторија Тејлор закључује да су америчке снаге покушавале да униште системе ваздушног надзора или комуникација кључних за милиције, настојећи да их онеспособе већ на самом почетку сукоба.
Ирачке шиитске милиције углавном су формиране након америчке инвазије на Ирак 2003. године, наводи "ФТ". Ријеч је о десетинама група које заједно имају више од 100.000 бораца. Неке су интегрисане у ирачке државне безбједносне снаге. Поједине шиитске милиције учествовале су од 2014. у коалицији предвођеној САД и бориле се против ИСИЛ-а, али спорадични сукоби између шиитских група и америчких снага никада нису потпуно престали.
У изолованим, циљаним нападима САД је посљедњих година ликвидирао неколико кључних лидера ирачких шиитских милиција. Шиитске групе у Ираку нису реаговале прошлог љета на напад Израела и САД на Иран - остале су по страни по налогу Техерана, пише "ФТ".
Ипак, након што су Американци убили иранског ајатолаха Хамнеија, мање групе које више зависе од Ирана укључиле су се у сукоб. Друге шиитске милиције, које су интегрисане у ирачку војску, имају јачи мотив да избјегну ескалацију.
