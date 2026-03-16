Хаос у Белгији: Премијер пријети оставком

16.03.2026
Белгијски премијер Барт Де Вевер упозорио је да ће одступити ако његова коалициона влада постане неспособна доносити одлуке, усред растућих напетости унутар владајућег савеза и расправа о енергетској политици и односима с Русијом, извијестили су локални медији у понедјељак.
У интервјуима за француске новине, Де Вевер је рекао да неће остати на дужности ако влада постане парализована, извијестила је "VRT".
"Ако ова влада више није способна доносити одлуке, нећу остати премијер", рекао је, додајући да "нема апсолутно никакву жељу ништа не радити до краја мандата".
Упозорење долази у тренутку када нова анкета "Het Laatste Nieuws" (HLD) и "VTM" показује да Де Веверов националистички Нови фламански савез (N-VA) остаје највећа странка и у Фландрији и у Белгији, док је подршка неколико франкофонских коалиционих странака опала, преноси "Анадолија".
