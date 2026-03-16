Минић и Пош разговарали о јачању сарадње Српске и Мађарске

АТВ

16.03.2026

14:57

Фото: Уступљена фотографија

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић састао се данас у Бањалуци са амбасадором Мађарске у БиХ Кристијаном Пошом.

Током састанка разговарано је о даљем јачању сарадње Републике Српске и Мађарске, са посебним акцентом на подршку пољопривреди, развоју привредних активности, као и на сарадњу у области образовања.

Посебно је истакнут значај програма Фондације за одрживи развој "Прогресус", који се реализује уз подршку Владе Мађарске, а који пољопривредним произвођачима у Републици Српској омогућава повољнију набавку нове механизације и опреме. Наглашено је да је у току трећи циклус програма, који је изазвао велико интересовање пољопривредника и представља важан вид подршке развоју домаће пољопривреде.

Разговарано је и о сарадњи у области високог образовања, при чему је истакнута значајна заинтересованост студената из Републике Српске за студирање у Мађарској. Оцијењено је да стипендијски програми и сарадња универзитета додатно доприносе повезивању образовних институција и размјени знања.

Саговорници су констатовали да су односи Републике Српске и Мађарске већ на високом нивоу, те изразили опредјељење да се добра и пријатељска сарадња настави и додатно унаприједи у наредном периоду.

