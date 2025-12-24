Savić: Selektivna pravda CIK-a i napad na volju naroda Republike Srpske

Aktuelni sastav Centralne izborne komisije BiH izabran je mimo jasne i transparentne konkursne procedure, čime je od samog početka ozbiljno doveden u pitanje njegov legitimitet, ističe predsjednik Gradskog odbora SNSD Bojan Savić.

- Dodatni problem predstavlja činjenica da je ovom sastavu mandat produžen nametnutom odlukom visokog predstavnika, bez saglasnosti demokratski izabranih institucija u BiH, što CIK već dugo pozicionira kao politički, a ne nezavisan organ - navodi se u saopštenju SNSD Bijeljina.

Hronika Teška nesreća u BiH: Ima povrijeđenih

Kako dalje ističu, poseban razlog za oštru reakciju predstavlja najnovija odluka CIK-a da poništi izbore za predsjednika Republike Srpske na 136 biračkih mjesta u 17 izbornih jedinica.

- Umjesto da obezbijedi pravnu sigurnost i konačno potvrđivanje izborne volje građana, CIK je i ovaj put probio gotovo sve zakonom utvrđene rokove, otvorio prostor za medijske špekulacije i sproveo selektivno problematizovanje isključivo onih biračkih mjesta na kojima je pobijedio naš kandidat, dok su u potpunosti zanemarena mjesta na kojima je pobijedio kandidat opozicije. Ovakvo postupanje samo potvrđuje da CIK već godinama djeluje po ustaljenom obrascu: svaki izborni ciklus u Republici Srpskoj prati se ponovnim brojanjem glasova, izmiještanjem izbornog materijala, ponavljanjem izbora i višemjesečnim medijskim kampanjama, koje u pravilu imaju jedan isti cilj – relativizaciju i podrivanje izborne volje građana Republike Srpske - dodaje se u saopštenju.

Republika Srpska Sindikat RTRS ne stoji iza tzv. anonimnog pisma!

Navode da mogu brojati glasove koliko god žele, mogu ih preračunavati i ponavljati izbore koliko god puta hoće, ali izborna volja građana Republike Srpske ne može biti promijenjena administrativnim i politički motivisanim intervencijama.

- Ona je slobodno izražena, jasna i nedvosmislena. Institucije Republike Srpske će štititi izbornu volju svojih građana, a oni koji danas sprovode selektivne i nezakonite postupke moraju znati da nijedna nepravda nije trajna i da će doći vrijeme kada će se otvoriti pitanje odgovornosti za svako nezakonito postupanje na štetu volje naroda - zaključuje se u saopštenju.