Avdalović: Izbore ponavljaju na mjestu gdje je sve uredno, a pobjedu odnio Karan

Načelnik opštine Nevesinje Milenko Avdalović izjavio je Srni da današnja odluka Centralne izborne komisije BiH o ponavljaju izbora na 136 biračkih mjesta liči na politički proces i politički voluntarizam.

Avdalović je naveo da će izbori biti ponovljeni i na jednom biračkom mjestu u nevesinjskom selu Biograd.

- Predsjednica Opštinske izborne komisije informisala me je da su svi zapisnici na svim mjestima bili uredu, da su bili potpisani od svih, da su sva mjesta zatvorena na vrijeme. Niko nije imao nijedne primjedbe. Zašto se izbori ponavljaju na tom mjestu, mi ne znamo - rekao je Avdalović.

On je dodao da je na mjestu gdje će biti ponovljeni izbori ubjedljivo pobijedio kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Siniša Karan.

Avdalović je navodi da je pravilo CIK-a ranije bilo da se vreća sa glasovima može otvoriti jedino ako neko uloži žalbu.

- Mi nismo imali naznaka da se iko žalio, niti naknadno, tako da ovo liči na politički proces i politički voluntarizam - rekao je Avdalović.

Centralna izborna komisija donijela je danas odluku o poništavanju prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske na 136 biračkih mjesta u 17 izbornih jedinica.