Logo
Large banner

Avdalović: Izbore ponavljaju na mjestu gdje je sve uredno, a pobjedu odnio Karan

Izvor:

SRNA

24.12.2025

17:10

Komentari:

0
Авдаловић: Изборе понављају на мјесту гдје је све уредно, а побједу однио Каран

Načelnik opštine Nevesinje Milenko Avdalović izjavio je Srni da današnja odluka Centralne izborne komisije BiH o ponavljaju izbora na 136 biračkih mjesta liči na politički proces i politički voluntarizam.

Avdalović je naveo da će izbori biti ponovljeni i na jednom biračkom mjestu u nevesinjskom selu Biograd.

- Predsjednica Opštinske izborne komisije informisala me je da su svi zapisnici na svim mjestima bili uredu, da su bili potpisani od svih, da su sva mjesta zatvorena na vrijeme. Niko nije imao nijedne primjedbe. Zašto se izbori ponavljaju na tom mjestu, mi ne znamo - rekao je Avdalović.

On je dodao da je na mjestu gdje će biti ponovljeni izbori ubjedljivo pobijedio kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Siniša Karan.

Avdalović je navodi da je pravilo CIK-a ranije bilo da se vreća sa glasovima može otvoriti jedino ako neko uloži žalbu.

- Mi nismo imali naznaka da se iko žalio, niti naknadno, tako da ovo liči na politički proces i politički voluntarizam - rekao je Avdalović.

Centralna izborna komisija donijela je danas odluku o poništavanju prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske na 136 biračkih mjesta u 17 izbornih jedinica.

Podijeli:

Tagovi:

Prijevremeni izbori 2025

Milenko Avdalović

CIK BiH

Nevesinje

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Додик: На чудан начин ми је драго, сада ће разлика бити 25.000 гласова

Republika Srpska

Dodik: Na čudan način mi je drago, sada će razlika biti 25.000 glasova

45 min

0
Ковачевић: Што одмах не кажете да је Кристијан Шмит предсједник Српске?

Republika Srpska

Kovačević: Što odmah ne kažete da je Kristijan Šmit predsjednik Srpske?

1 h

0
Стевандић након одлуке ЦИК-а: Доказ да још функционише АИД са страним службама

Republika Srpska

Stevandić nakon odluke CIK-a: Dokaz da još funkcioniše AID sa stranim službama

1 h

1
Цвијановић: Централна изборна комисија БиХ рак рана изборног процеса

Republika Srpska

Cvijanović: Centralna izborna komisija BiH rak rana izbornog procesa

1 h

0

Više iz rubrike

Struja Elekticna energija Trafo stanica

Republika Srpska

Pronaći adekvatna rješenja za pouzdano snabdijevanje strujom

18 min

0
Додик: На чудан начин ми је драго, сада ће разлика бити 25.000 гласова

Republika Srpska

Dodik: Na čudan način mi je drago, sada će razlika biti 25.000 glasova

45 min

0
Ковачевић: Што одмах не кажете да је Кристијан Шмит предсједник Српске?

Republika Srpska

Kovačević: Što odmah ne kažete da je Kristijan Šmit predsjednik Srpske?

1 h

0
Стевандић након одлуке ЦИК-а: Доказ да још функционише АИД са страним службама

Republika Srpska

Stevandić nakon odluke CIK-a: Dokaz da još funkcioniše AID sa stranim službama

1 h

1
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

20

Slučaj nestale Danke Ilić: Više javno tužilaštvo saopštilo nove informacije

17

14

Volja građana i Jovica Radulović

17

10

Avdalović: Izbore ponavljaju na mjestu gdje je sve uredno, a pobjedu odnio Karan

17

08

Pronaći adekvatna rješenja za pouzdano snabdijevanje strujom

16

52

Direktor javnog preduzeća osumnjičen za zloupotrebu službenog položaja

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner