Kovačević: Što odmah ne kažete da je Kristijan Šmit predsjednik Srpske?

Kovačević poručuje da je ovo sraman napad na Republiku Srpsku i da treba odmah da kažu da je Kristijan Šmit predsjednik Republike Srpske.

"Narod je ponovo izabrao kandidata SNSD-a, pa su oni poništili izbore tamo gdje je pobijedio kandidat SNSD-a. To zovete demokratijom? Još hoćete ljude koji su birali da nazovete kriminalcima koji su učestvovali u prevari. Jadno je da smo to dočekali od ljudi koji se nazivaju Srbima i koji su tamo da popunjavaju kote Republike Srpske. Mislim na Vanju Bjelicu Prutinu koja je bila savjetnica predsjednika SDS-a. Mislim na Jovana Kalabu koji je bio dio PDP-a. Ili Željka Bakala koji je došao tamo direktno iz kabineta Željka Komšića. Predsjednike biračkih odbora na svih tih 136 mjesta nije imenovao SNSD, nego CIK. Ti ljudi su potpisali zapisnike, oni kao predsjednici biračkih odbora kao predstavnici CIK-a i rekli da su to rezultati izbora. Pobijedimo sa preko 30.000 glasova razlike otmete nam mandata. Pobijedimo sa 10.000 razlike, onda poništite sva mjesta gdje smo pobijedili. Što odmah ne kažete da je Kristijan Šmit predsjednik Republike Srpske? Ovo je direktan napad na Srpsku, na volju srpskog naroda", rekao je Kovačević.