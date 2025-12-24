Logo
Usvojen Zakon o zabrani pušenja u zatvorenom

RTRS

24.12.2025

15:30

0
Усвојен Закон о забрани пушења у затвореном
Foto: ATV

Narodna skupština Republike Srpske danas je na Sedamnaestoj redovnoj sjednici usvojila više zakona.

Po hitnom postupku usvojeni su sljedeći zakoni: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Republici Srpskoj i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijama Republike Srpske.

U redovnoj skupštinskoj proceduri usvojeni su navedeni zakoni: Zakon o obilježavanju dana žalosti, Zakon o zaštiti zdravlja stanovništva od duvanskih i ostalih proizvoda za pušenje, uz prihvaćene amandmane, Zakon o izmjeni Zakona o stvarnim pravima, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim preduzećima i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o podršci nezaposlenom roditelju četvoro i više djece u Republici Srpskoj.

Usvojen je Nacrt zakona o turizmu, uz prihvaćen Zaključak o upućivanju ovog nacrta zakona u javnu raspravu, koja će biti sprovedena u roku od 45 dana.

staša košarac

Republika Srpska

Košarac: Odluka o poništenju izbora - nastavak borbe protiv Srpske

Narodna skupština nije usvojila Nacrt zakona o dopuni Zakona o igrama na sreću – građanska inicijativa.

Narodna skupština je usvojila Program poslova premjera i osnivanja katastra nepokretnosti za period 2026 – 2030. godine.

НСРС

Republika Srpska

Narodna skupština o ekonomskim reformama i budžetu

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić saopštio je da će narodni poslanici biti naknadno obaviješteni o datumu i terminu nastavka Sedamnaeste redovne sjednice.

Narodna skupština Republike Srpske

Komentari (0)
