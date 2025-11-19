Skupština grada Prijedora: Usvojen nacrt odluke o usvajanju budžeta za 2026 godinu

Predloženim Nacrtom rebalansa budžeta, Grad Prijedor je izvršio usklađivanje budžetskih sredstava i izdataka za iznos od 97,6 miliona maraka. Iako je rebalans usvojen jednoglasno, primjedbe nisu izostale.

„Generalno na Rebalans ja sam imao primjedbe u smislu da naši prihodi koji se odnose na uređenje gradskog građevinskog zemljišta, koji se odnose na korištenje odnosno rentu gradskog građevinskog zemljišta koji se odnose na parking, u odnosu na gradove u okruženju, veće gradove u okruženju dao sam primjer Doboja i Bijeljine su značajno manji i mislim da tu ima prostora da se popravi i da ti naši izvorni prihodi, jer naši su to izvorni prihodi budu značajno veći“, rekao je odbornik Potkozarskog narodnog pokreta Ranko Smiljanić.

Nacrt budžeta za 2026. godinu iznosi 102 miliona KM, što je znatno više u odnosu na prvi Rebalans od 5,8 miliona maraka.

„Nacrt budžeta za 2026 godinu rađen je na osnovu dokumenta okvirnog budžeta koji se donosi na nivou Republike Srpske i procjene Ministarstva finansija na povećanje indirektnih poreza u iznosu od 5 miliona, dakle to je značajna ova razlika u odnosu na prvi Rebalans“, istakla je, v.d. načelnika Odjeljenja za finansije Maja Kunić.

Najveći dio sredstava iz Rebalansa biće usmjeren prema Toplani kojoj će biti dodijeljeno dodatnih 500 hiljada maraka, čime će ukupna isplata tom preduzeću do kraja godine iznositi četiri miliona maraka.

„Pored toga, imamo povećanje za poljoprivredu za podršku u finansiranju poljoprivrednoj proizvodnji, imamo u privredi konkretno kada govorimo o subvencijama za zapošljavanje i podsticajima za zapošljavanje i samozapošljavanje. Imamo podršku sportski klubovima i Centru za Socijalni rad“, rekao je gradonačelnik Prijedora Slobodan Javor.

Na dnevnom redu danas nije bilo izbora novog potpredsjednika Skupštine grada koji se bira iz reda odbornika, a pripada SNSD-u jer, nije okončan proces unutarstranačkih izbora, te će isti biti izabran nakon što se završi konstituisanje svih organa Gradskog odbora SNSD-a.