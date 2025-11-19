Ostojić: Isplatom PDV-a Bijeljini pao je jedini izgovor - grad do petka da izmiri sva dugovanja

Šef Kluba odbornika SNSD-a u Skupštini grada Bijeljina, Aleksandar Ostojić, poručio je da nakon što je grad Bijeljina primio sredstva od PDV-a, više ne postoji nijedan izgovor za kašnjenja i neispunjene obaveze prema gradskim ustanovama, radnicima i poljoprivrednicima.

"S obzirom na to da je konačno pao jedini argument kojim se mjesecima manipulisalo javnosti, očekujemo da se do petka isplate sva zaostala dugovanja", istakao je Ostojić.

On je naveo da se to odnosi na:

- dugovanja radnicima Vrtića "Čika Jova Zmaj",

- neisplaćene obaveze prema zaposlenima u Centru za socijalni rad,

- dugove Agrarnom fondu i Turističkoj organizaciji,

- sve obaveze prema ostalim ustanovama koje se finansiraju iz gradskog budžeta,

- sredstva za sport u iznosu od 1.800.000 KM,

- subvencije za boravak djece u privatnim vrtićima,

- podsticaje poljoprivrednim proizvođačima,

- kao i izmirenje dugova prema dobavljačima svih javnih ustanova.

"Novca sada ima. Odluka Ustavnog suda je ispoštovana, sredstva su uplaćena, i svaki dalji izgovor prestaje da postoji. Vrijeme je da gradonačelnik preuzme odgovornost i konačno počne da izvršava ono što je njegova zakonska obaveza", poručio je Ostojić.