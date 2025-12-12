Logo
Teška saobraćajna nezgoda kod Jablanice

12.12.2025

22:33

Тешка саобраћајна незгода код Јабланице
Foto: Mostar live

Težak sudar dogodio se danas oko 18 časova kod restorana “Maksumić” u Lendavi na ulazu u Jablanicu iz pravca Konjica.

Na terenu su policijski službenici Policijske uprave Jablanica koji provode uviđaj.

Nakon nesreće saobraćaj na tom dijelu ceste u potpunosti je obustavljen u oba smjera.

Доналд Трамп-27112025

Svijet

Tramp najuticajnija ličnost evropske politike

Vozačima se savjetuje izbjegavanje ovog područja do normalizacije saobraćaja.

U ovom trenutku nema podataka o povrijeđenim osobama, prenosi Mostar lajv.

