Teška saobraćajna nezgoda kod Jablanice

Težak sudar dogodio se danas oko 18 časova kod restorana “Maksumić” u Lendavi na ulazu u Jablanicu iz pravca Konjica.

Na terenu su policijski službenici Policijske uprave Jablanica koji provode uviđaj.

Nakon nesreće saobraćaj na tom dijelu ceste u potpunosti je obustavljen u oba smjera.

Vozačima se savjetuje izbjegavanje ovog područja do normalizacije saobraćaja.

U ovom trenutku nema podataka o povrijeđenim osobama, prenosi Mostar lajv.