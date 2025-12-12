Teška saobraćajna nezgoda kod Jablanice

12.12.2025
Težak sudar dogodio se danas oko 18 časova kod restorana “Maksumić” u Lendavi na ulazu u Jablanicu iz pravca Konjica.
Na terenu su policijski službenici Policijske uprave Jablanica koji provode uviđaj.
Nakon nesreće saobraćaj na tom dijelu ceste u potpunosti je obustavljen u oba smjera.
Vozačima se savjetuje izbjegavanje ovog područja do normalizacije saobraćaja.
U ovom trenutku nema podataka o povrijeđenim osobama, prenosi Mostar lajv.
